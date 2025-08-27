Cartel de los Soles: orígenes y lo que se sabe de este grupo criminal que EE. UU. vincula con Maduro

Cartel de los Soles: qué se sabe de este grupo criminal que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro y Gustavo Petro negó

Las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalan cada día mientras ambas naciones se jactan de su arsenal militar: mientras el gobierno de Donald Trump despliega activos militares en el Caribe bajo el pretexto de operaciones antinarcóticos, Maduro moviliza sus fuerzas en respuesta.

La administración Trump ha aumentado la presión sobre Maduro, a quien acusó de liderar el Cartel de los Soles, incluso incrementó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. En este contexto, EE. UU. autorizó el traslado de buques de guerra y personal militar contra los carteles de la droga en América Latina, con el objetivo de interrumpir las rutas de tráfico de droga y apuntar a altos funcionarios venezolanos presuntamente involucrados.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles, también conocido como Cartel de los Suns, una supuesta organización narcotraficante que fue catalogada por el Gobierno estadounidense como terrorista. De acuerdo con la administración Trump, este grupo, con sede en Venezuela, brinda apoyo a organizaciones terroristas extranjeras que “amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos”, en especial el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

El Tren de Aragua es una organización terrorista, originaria de Venezuela que se dedica a una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas y personas, la extorsión, la explotación sexual y el lavado de dinero. Por su parte, el Cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos de México, es responsable de gran parte del tráfico de drogas mortales hacia EE. UU. y está involucrado en actos de violencia generalizada.

En febrero de 2025, Estados Unidos también designó a estas organizaciones como Organización Terrorista Extranjera (OTF) y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Según EE. UU., el nombre de la organización, proviene de las insignias del sol que suelen aparecer en los uniformes de los oficiales militares venezolanos. En ella estarían involucrados funcionarios de alto rango del gobierno, incluidos miembros del ejército y el poder judicial.

El analista de Asuntos Globales, Andrés Felipe Pinzón Hernández explicó a Caracol Radio que, la colaboración del cartel con estos grupos impacta directamente en la seguridad regional. Para Pinzón, la expansión del Tren de Aragua, desde 2015, coincidió con la crisis migratoria venezolana, facilitando su dispersión por Sudamérica. “Su cooperación con el Cartel de los Soles refuerza sus capacidades logísticas y operaciones transnacionales”.

Similarmente, dijo que el Cartel de Sinaloa tiene presencia en varios países de la región, ampliando las rutas de narcotráfico. Así las cosas, la permisividad del Cartel de los Soles en territorio venezolano, especialmente en zonas fronterizas, facilita estas conexiones.

Orígenes del Cartel de Los Soles y relación con el gobierno

Para comprender la relación entre el Cartel de los Soles y el gobierno venezolano Pinzón indicó que es necesario analizar el período desde 1999, especialmente a partir de 2004, cuando el periodista y concejal asesinado Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de nexos con el narcotráfico.

Este término describe la participación de militares venezolanos, desde rangos bajos hasta altos mandos, en actividades ilegales como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de gasolina.

“Durante el gobierno de Hugo Chávez, por ejemplo, con la puesta en marcha del plan Colombia y la mayor presión antidrogas en la región, estas redes criminales se fortalecieron y empezaron a vincularse, por ejemplo, con grupos armados como el LLM”. Entre 2019 y 2020, Pinzón explicó que el gobierno de Estados Unidos alertó que el régimen de Nicolás Maduro se sostenía en parte por el apoyo y la cooperación con organizaciones criminales.

El analista destacó que, en la actualidad el cartel se considera una red, no una estructura jerárquica tradicional, “que cuenta con la permisividad y logística del gobierno para operar dentro de Venezuela y en zonas”.

Evidencias que vinculan al gobierno venezolano con el Cartel de Los Soles

Al respecto, la consultora política venezolana Sheyla Dallmeier señaló que la primera evidencia de existencia del cartel se remonta a la década de 1990, con la investigación de la DEA a dos generales de la Guardia Nacional por facilitar el tráfico de cocaína hacia el Caribe y Norteamérica.

“En 2006, se incautaron 5.6 toneladas de cocaína en un avión procedente de Caracas con destino a México. A partir de 2010, Hugo Carvajal (jefe de inteligencia militar) y Clifford Alcalá (general) confirmaron la existencia de una estructura dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que colaboraba con el narcotráfico”, añadió.

De acuerdo con Dallmeier, la reciente declaración de culpabilidad de Hugo Carvajal en junio de 2025 proporciona una evidencia clave que vincula al cartel de los soles con el gobierno venezolano, mostrando un hilo conductor desde los años 90 hasta la actualidad, involucrando a varios funcionarios y miembros del estamento militar.

¿Cómo afecta la colaboración del cartel a la seguridad regional?

Para los expertos consultados, la colaboración de Cartel de Los Soles con grupos como el Tren de Aragua eleva el narcotráfico a una amenaza regional multidimensional, conectando estructuras estatales, crimen organizado local y redes globales.

En ese sentido, la amenaza no se limita al aumento de drogas y homicidios; pues estos grupos crean espacios paralelos de poder donde alianzas criminales controlan territorios, recaudan dinero y manejan flujos de mercancías y zonas.

Tal como expresó Dallmeier, las consecuencias regionales son dobles: la erosión de la soberanía de países vecinos por la operación de estructuras extranjeras con niveles de violencia inauditos (Chile es el ejemplo más evidente), y la exportación de la inestabilidad venezolana al continente, convirtiendo una crisis interna en un problema hemisférico.

En conclusión, el resultado es un nuevo equilibrio regional donde la criminalidad organizada actúa como actor geopolítico, justificando el despliegue militar estadounidense en la región. “La seguridad ya no puede abordarse de forma aislada, pues las redes criminales son más rápidas y coordinadas que los estados, requiriendo una perspectiva global. Este tema tiene un impacto altísimo en toda América Latina y trasciende sus fronteras", aseveró la politóloga.

Posición de gobiernos de América Latina

Varios países latinoamericanos como Ecuador, Paraguay y Argentina se han unido a Estados Unidos para condenar al Cartel de Los Soles como organización terrorista y están tomando medidas para contrarrestar las actividades del cartel dentro de sus fronteras.

“El gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ha negado de manera reiterada la existencia del Cartel de Los Soles. Mientras tanto, estados como Estados Unidos, Ecuador, Paraguay o Argentina lo han reconocido. Frente a esta posición negacionista, es poco probable que desde el régimen se promuevan investigaciones o acciones para desmantelar esas redes o al menos investigar qué ocurre”, comentó Pinzón.

A la anterior declaración, Dallmeier añadió que, el gobierno de Maduro, en lugar de abrir investigaciones serias contra los altos mandos señalados, ha limitado su acción operativas militares genéricos y a incautaciones puntuales de droga. “Nada que realmente tenga un impacto real contra el desmantelamiento de una banda criminal que además a ellos no están asumiendo que existe”.

No obstante, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que dicho cartel no existe. “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, dijo Petro en su cuenta de X. Para el mandatario, el paso de la cocaína colombiana por Venezuela la controla la 'Junta del Narcotráfico’ y sus jefes vives en Europa y Oriente Medio.

La ‘Junta del Narcotráfico’, según Petro, la conforman el Clan del Golfo y dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, entre otros grupos. En ese sentido, pidió a EE. UU. y Venezuela destruirla juntos: “El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia”.