EEUU endurece presión sobre Venezuela: expertos alertan efectos colaterales para Colombia

Las advertencias militares de Estados Unidos a Venezuela escalaron con la decisión del gobierno de Donald Trump de declarar cerrado en su totalidad el espacio aéreo venezolano.

Analistas hacen advertencia

En entrevista con Caracol Radio, el coronel en retiro Carlos Javier Soler, analista de conflicto armado, y la internacionalista Sandra Borda analizaron los riesgos geopolíticos, el impacto regional y el papel de Colombia en esta nueva fase de tensiones.

Soler explicó que los movimientos recientes de Washington, desde el aumento del pie de fuerza en la región hasta el uso de fuerza letal contra embarcaciones venezolanas, encajan en un proceso de “escalamiento” progresivo avalado por doctrinas de derecho internacional en contextos de conflictos.

Según dijo, Estados Unidos estaría transitando hacia una figura conocida como “imposición de la paz”, que permitiría remover a un mandatario considerado ilegítimo, instalar un gobierno de transición y convocar elecciones. “Esto se parece mucho a lo que sucedió en Panamá con Noriega”, advirtió.

Para el coronel, el cierre del espacio aéreo busca aislar por completo a Venezuela, impedir flujos logísticos y aumentar la presión sobre Nicolás Maduro.

Recordó que Washington mantiene en la zona portaaviones, aviones y helicópteros, con un costo estimado de más de 200 millones de dólares diarios, junto a un despliegue de satélites y unidades navales.

“Nadie con un poquito de prudencia se va a meter en un espacio donde los americanos te dicen que no entres”, señaló.

El coronel Soler también advirtió que la tensión se combina con un nuevo factor: la decisión del Consejo Nacional Electoral de Colombia sobre presuntas violaciones a los topes de campaña del presidente Gustavo Petro.

Según su lectura, esa discusión podría llevar a cuestionamientos sobre la legitimidad del mandatario ante la comunidad internacional, un elemento que, de acuerdo con el coronel, Estados Unidos suele considerar en escenarios de presión diplomática y militar.

La internacionalista Sandra Borda, por su parte, subrayó que es difícil anticipar el rumbo de los acontecimientos debido a la estrategia dual de la administración Trump.

Recordó que apenas días antes del cierre aéreo, el presidente estadounidense sostuvo una conversación telefónica con Maduro, lo que sugería apertura negociadora. “Es un ir y venir muy típico de la política exterior de Trump: se deja abierta la puerta a la negociación mientras se lanzan mensajes bélicos”, resumió.

Borda señaló que los intereses de Washington en Venezuela mezclan geopolítica, recursos naturales y política interna. Habló especialmente del peso de la bancada de Florida, que presiona para una postura dura frente a regímenes de izquierda en la región.

También cuestionó la narrativa estadounidense según la cual Venezuela sería clave en el tráfico de drogas que afecta a Estados Unidos: “Ni las rutas ni las cargas en el Caribe corresponden al problema que más preocupa hoy a los norteamericanos, como el fentanilo”.

Asimismo, la analista advirtió que la situación podría elevar tensiones con China, Rusia e Irán, aliados estratégicos de Caracas, en un momento en que Estados Unidos intenta negociar salidas al conflicto en Ucrania. “Los conflictos internacionales ya no son regionales; lo que ocurra aquí tendrá repercusiones globales”, afirmó.

¿Qué pasa con Colombia en medio del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

Sobre Colombia, Borda fue enfática en que a Estados Unidos no le conviene abrir un frente adicional mientras sostiene la presión sobre Venezuela.

“Lo mejor para ambos países es bajar el tono y evitar que se mezclen los dos problemas, porque sería un escenario explosivo”, dijo.

Mientras Washington eleva la retórica y Maduro responde con denuncias de injerencia, la región observa con preocupación la posibilidad de un quiebre más profundo en la estabilidad geopolítica.

Ambos expertos coinciden en que los próximos días serán decisivos para determinar si la balanza se inclina hacia una negociación o hacia un conflicto abierto.