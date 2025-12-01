¡Importante disminución! Precio del dólar en Colombia HOY, 1 de diciembre, según Banrep

El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, la cual, sería liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dicha medida, le permitiría a Donald Trump, tomar diferentes medidas y acciones militares para combatir dicho grupo.

Sin embargo, luego de que se anunciara tal medida, Trump aseguró que tenía la disposición de tener una llamada con un homónimo venezolano, con tal de establecer diferentes acuerdos para negociar su salida, sin tener que llegar a tomar medidas militares.

En días recientes, los dos mandatarios habrían tenido dicha llamada, a pesar de esto, Trump no reveló muchos detalles, además de asegurar que no sabía si catalogarla como buena o mala, pero según establecieron diferentes medios que se encontraban en el avión presidencial, y a quienes Trump les ofreció sus declaraciones, no se habría establecido ningún acuerdo.

Propuesta de Gustavo Petro

Frente a esto, el presidente colombiano Gustavo Petro, no tardó en pronunciarse, pues por medio de un trino publicado en su cuenta personal de la red social ‘X’, el mandatario comentó lo siguiente: “Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar abrió el último mes del año con una importante disminución respecto al valor presentado el pasado viernes, 28 de noviembre. Con esto, la divisa estadounidense continuaría en uno de sus valores más bajos que se han presentado en los últimos años.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar americano habría tenido una disminución de un valor cercano de los $29 pesos colombianos.

Por esto, para el día de hoy, 1 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado se estableció en su apertura, sobre los $3.744 pesos colombianos. Precio el cual podría variar para cerrar la jornada, según las fluctuaciones que presente en las transacciones que se realicen durante el día.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Los valores presentados a continuación, corresponde a un promedio de las transferencias reportadas en casas de cambio y entidades bancarias, por tanto, no corresponde a un valor de referencia como lo es la TRM presentada por el Banco de la República.

Bogotá D.C. — Compra: $3,715 | Venta: $3,836

— | Medellín — Compra: $3,639 | Venta: $3,790

— | Cali — Compra: $3,710 | Venta: $3,880

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,710 | Venta: $3,760

— | Pereira — Compra: $3,740 | Venta: $3,840

