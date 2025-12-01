Junior quiere la estrella de Navidad: ¿Qué necesita para clasificar a la final de Liga Colombiana?
El cuadro barranquillero es líder absoluto del Grupo A y está muy cerca de disputar el partido definitivo.
¡La ilusión barranquillera está más viva que nunca! Junior venció agónicamente a Nacional por 2-1 en el Estadio Metropolitano y con este resultado se posicionó como único líder del Grupo A, quedando así muy cerca de meterse a la gran final del segundo semestre en Colombia.
REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE JUNIOR Y NACIONAL EN CUADRANGULARES
Aunque el verde se puso en ventaja a los 43 minutos con anotación de Dairon Asprilla, en la segunda parte apareció Joel Canchimbo para sellar el empate parcial y sobre el cierre del encuentro (90+1’) llegó el tanto salvador de Steven el ‘Titi’ Rodríguez.
Con lo anterior, el cuadro juniorista llegó a ocho unidades y, a falta de dos jornadas para terminar los cuadrangulares, depende de sí mismo para meterse en la disputa por la estrella de Navidad.
Tabla de posiciones del Grupo A de cuadrangulares
|Pos
|Equipo
|Puntos
|Partidos
|Dif
|1
|Junior
|8
|4
|+2
|2
|Nacional
|5
|4
|0
|3
|América
|4
|3
|0
|4
|Medellín
|1
|3
|-2
¿Qué necesita Junior para clasificar a la final de Liga Colombiana?
- Si América le gana al Medellín: Junior se verá obligado a vencer al conjunto caleño en la quinta jornada para eliminarlo y de paso llegar a 11 unidades. Así las cosas, le bastará con un empate en la última fecha para ser finalista.
- Si Medellín le gana al América: Junior deberá ganarle al cuadro escarlata para eliminarlo junto con el DIM y en la última fecha podría clasificar incluso perdiendo, siempre y cuando Nacional no lo iguale en puntos con una mejor diferencia de gol.
- Si Medellín empata con América: Junior deberá ganar alguno de los dos partidos que le restan y con una buena diferencia de gol se clasificará sin problemas.
Le puede interesar: Diego Arias tras la derrota de Nacional ante Junior: “Tenemos chances de clasificar a la final”
Calendario de Junior en cuadrangulares de Liga Colombiana
- Junior de Barranquilla vs. América de Cali
Estadio: Metropolitano.
- Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla
Estadio: Atanasio Girardot.
*** En ambos casos, la fecha y hora de los duelos será definida próximamente por la Dimayor.
Lea también acá: Millonarios jugará Copa Sudamericana: estos son los 8 equipos que disputarán torneos internacionales