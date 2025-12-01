Junior quiere la estrella de Navidad: ¿Qué necesita para clasificar a la final de Liga Colombiana? / Colprensa

¡La ilusión barranquillera está más viva que nunca! Junior venció agónicamente a Nacional por 2-1 en el Estadio Metropolitano y con este resultado se posicionó como único líder del Grupo A, quedando así muy cerca de meterse a la gran final del segundo semestre en Colombia.

Aunque el verde se puso en ventaja a los 43 minutos con anotación de Dairon Asprilla, en la segunda parte apareció Joel Canchimbo para sellar el empate parcial y sobre el cierre del encuentro (90+1’) llegó el tanto salvador de Steven el ‘Titi’ Rodríguez.

Con lo anterior, el cuadro juniorista llegó a ocho unidades y, a falta de dos jornadas para terminar los cuadrangulares, depende de sí mismo para meterse en la disputa por la estrella de Navidad.

Tabla de posiciones del Grupo A de cuadrangulares

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 8 4 +2 2 Nacional 5 4 0 3 América 4 3 0 4 Medellín 1 3 -2

¿Qué necesita Junior para clasificar a la final de Liga Colombiana?

Si América le gana al Medellín: Junior se verá obligado a vencer al conjunto caleño en la quinta jornada para eliminarlo y de paso llegar a 11 unidades. Así las cosas, le bastará con un empate en la última fecha para ser finalista.

Junior se verá obligado a vencer al conjunto caleño en la quinta jornada para eliminarlo y de paso llegar a 11 unidades. Así las cosas, le bastará con un empate en la última fecha para ser finalista. Si Medellín le gana al América: Junior deberá ganarle al cuadro escarlata para eliminarlo junto con el DIM y en la última fecha podría clasificar incluso perdiendo, siempre y cuando Nacional no lo iguale en puntos con una mejor diferencia de gol.

Junior deberá ganarle al cuadro escarlata para eliminarlo junto con el DIM y en la última fecha podría clasificar incluso perdiendo, siempre y cuando Nacional no lo iguale en puntos con una mejor diferencia de gol. Si Medellín empata con América: Junior deberá ganar alguno de los dos partidos que le restan y con una buena diferencia de gol se clasificará sin problemas.

Calendario de Junior en cuadrangulares de Liga Colombiana

Junior de Barranquilla vs. América de Cali

Estadio: Metropolitano.

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Atanasio Girardot.

*** En ambos casos, la fecha y hora de los duelos será definida próximamente por la Dimayor.

