Grupo A de cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Junior sobre Nacional

¡El Grupo A de los cuadrangulares de la Liga colombiana está que arde! Se preveía como el de la ‘muerte’ y está cumpliendo con las emociones, pues todos están vivos a pesar del triunfo de Junior sobre Nacional en el Metropolitano.

Este juego, en Itagui, terminó 2-1, un resultado que parece acercar a los barranquilleros a la final, pero todavía restará conocer el resultado entre Medellín y América para tener un panorama mucho más claro.

Junior 2-1 Nacional

El cuadro Tiburón tuvo un inicio de partido arrollador, pues apenas en cuatro minutos ya había generado una gran acción de aproximación. Al 8′ Jhonier Guerrero, del equipo local, estrelló un balón contra el palo, pero el que se fue en ventaja al descanso fue la visita con anotación de Dairon Asprilla al 45+2′.

En el segundo tiempo volvió a salir bien el equipo local, pero fueron los cambios los que mejoraron la presentación. José Enamorado desbordó por banda derecha y lanzó un centro que ganó bien Joel Canchimbo para el 1-1, pero la gran emoción llegó al 90+4′ cuando Steven ‘Titi’ Rodríguez empujó un balón que lanzó al área chica Joel Canchimbo en medio de dramatismo, pues la acción se revisó en el VAR por un posible fuera de juego.

Así va el Grupo A de cuadrangulares

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 8 4 +2 2 Nacional 5 4 0 3 América 4 3 0 4 Medellín 1 3 -2

Medellín vs. América

Será un partido clave para el cuadrangular. Si el cuadro antioqueño cae contra el Escarlata, quedará eliminado ante la imposibilidad de alcanzar al líder. Bajo este hipotético resultado, América alcanzará los 7 puntos y se jugará contra Junior en Barranquilla el partido por el primer puesto.

En caso del triunfo de Medellín, le servirá más al Junior, pues no tendrá una presión tan cercana. Así, todos quedarán vivos de cara a la última jornada.

Este duelo tendrá lugar el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p.m.

Así se jugará la fecha 5 del Grupo A

- Junior vs. América

- Nacional vs. Medellín