Liga Colombiana

Junior JUN
0
Nacional ATN
0
16'
1ª parte

🔴Junior vs. Nacional EN VIVO: siga ACÁ el partidazo por cuadrangulares de Liga colombiana

Barranquilleros y paisas hoy podrían dar un paso importante hacia su objetivo de pasar a la final.

Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad