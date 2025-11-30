🔴Junior vs. Nacional EN VIVO: siga ACÁ el partidazo por cuadrangulares de Liga colombiana

En la jornada dominical, continúa jugándose la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana del segundo semestre. En esta ocasión, <b>Junior recibirá a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla, </b>en los que se prevé como un partidazo por el liderato del grupo A.En el juego anterior,<b> paisas y Barranquilleros, igualaron 1-1 en el estadio Ditaires </b>por la tercera jornada de las finales, con anotaciones de Guillermo Paiva y William Tesillo. Con este empate se repartieron los puntos y quedaron ambos con 5 unidades en su zona.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/30/independiente-medellin-se-quejo-del-arbitraje-en-cuadrangulares-de-liga-colombiana-esto-exigio/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/30/independiente-medellin-se-quejo-del-arbitraje-en-cuadrangulares-de-liga-colombiana-esto-exigio/"><b>Independiente Medellín se quejó del arbitraje en cuadrangulares de Liga Colombiana: esto exigió</b></a>Ante un panorama tan parejo, <b>ambos equipos tienen la presión de conseguir el triunfo para poder sacar una diferencia importante </b>en Barranquilla. Por la cantidad de goles anotados, en la punta de la tabla esta Junior, sigue Nacional igualando con los 5 puntos, tercero es América de Cali con 4 puntos y cuarto es Medellín con una sola unidad.