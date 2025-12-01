“Si doy resultados jugando pocos minutos, eso haré”: ‘Titi’ Rodríguez valoró la victoria de Junior

Junior venció 2-1 a Atlético Nacional en casa por la cuarta fecha de los cuadrangulares, gracias a la anotación a último minuto de Andrés ‘Titi’ Rodríguez (90+1′), quien ingresó a la cancha al 88′ y con tan solo cuatro minutos jugados selló la victoria del Tiburón. Con este triunfo, el equipo de Alfredo Arias mantiene viva la ilusión de poder clasificar a la final de la Liga Colombiana.

Grupo A de cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Junior sobre Nacional

“Aún no hemos conseguido nada, pero dimos un gran paso en nuestra casa”

Andrés Rodríguez fue el jugador que asistió a la rueda de prensa junto al técnico Alfredo Arias. Allí se mostró satisfecho con el triunfo que consiguió en casa tras el anotar el gol agónico ante Nacional, jugada que lo ha caracterizado en los últimos compromisos. También resaltó que no han logrado todavía nada en el campeonato, pero que seguirán trabajando para poder clasificar a la final.

“La verdad, contento. Darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de vivir estos momentos tan lindos. Como dice el profe, ‘son más las tristezas que uno vive en este deporte’, y hoy nos tocó una gran alegría y la estamos disfrutando con mucha humildad. Aún no hemos conseguido nada, pero dimos un gran paso en nuestra casa”, inició hablando Rodríguez.

El ‘Tití’ aseguró que la mayoría de anotaciones que ha hecho en el club son a último minuto: “Es algo lindo, la verdad es que todos nos preparamos para sentir estas alegrías. A nadie le gusta ser suplente, pero cada quien debe asumir su rol desde la posición que esté. Son finales y en las finales tenemos que aferrarnos a lo que nos ha dado resultados. Y si el profe y la afición sienten que yo doy resultados jugando pocos minutos, pues eso haremos. Es una bendición de Dios que me tiene viviendo. De los 26 goles que tengo en Junior, la mayoría han sido desde el banco y en los minutos finales”.

Concluyó el jugador: “No tengo palabras para definir este momento. Me gustan esas estadísticas de los goles en los últimos minutos, son números, pero las valoro. Ahora debemos mantener la calma, porque aun el trabajo sigue. Hoy estamos muy emocionados, pero sé que mañana el profe (Alfredo Arias) nos va a aterrizar, es su función y lo hace muy bien”.

