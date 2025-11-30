Millonarios jugará Copa Sudamericana: estos son los 8 equipos que disputarán torneos internacionales

Aunque el segundo semestre de la Liga Colombiana sigue su curso con los cuadrangulares finales, ya quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los torneos internacionales del próximo año. Es preciso recordar que cuatro de ellos estarán en la Copa Libertadores 2026, mientras que los demás irán a la Copa Sudamericana 2026.

De momento, el único club que tiene clara su participación es Independiente Santa Fe, que por ser campeón del primer semestre en Colombia ya tiene su lugar asegurado en la fase de grupos de la Libertadores.

Los demás equipos definirán su situación conforme se defina la Liga 2025-II y según queden ubicados en la tabla de reclasificación.

¿Cómo se clasifica a los torneos internacionales?

Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores, dos de ellos directos, y cuatro más a la Copa Sudamericana. La manera para clasificar es siendo campeón de Liga, campeón de Copa o por reclasificación.

En este orden de ideas, a la fase de grupos de la Libertadores van los dos campeones semestrales y los dos equipos mejor ubicados en la reclasificación. Asimismo, a Sudamericana va el campeón de la Copa Colombia y los tres equipos mejor ubicados en reclasificación, que no tengan previo cupo a Libertadores.

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos. Club Puntos 1 Tolima 92 2 Medellín 88 3 Nacional 85 4 Santa Fe* 83 5 América 81 6 Junior 78 7 Bucaramanga 73 8 Millonarios 73 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58

*Santa Fe al ser campeón del primer semestre, ya tiene cupo asegurado en Copa Libertadores, entonces su posición en la reclasificación no es tenida en cuenta.

Los 8 equipos que disputarán torneos internacionales

Independiente Santa Fe (Fase de grupos Copa Libertadores)

Deportes Tolima

Independiente Medellín

Atlético Nacional

América de Cali

Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga

Millonarios

¿Por qué Millonarios se clasificó a Copa Sudamericana si no entró a las finales de la Liga?

Millonarios clasificó a Copa Sudamericana 2026 gracias a la reclasificación, tabla que ordena a los equipos según los puntos que logran sumar a lo largo del año. El equipo azul sumó un total de 73 puntos, lo que le permitió ser octavo y quedarse así con el último cupo a torneo internacional.

El único equipo que podía quitarle la ilusión era Fortaleza, siempre y cuando fuese campeón de la Liga Colombiana. Ahora bien, el cuadro dirigido por Sebastián Oliveros perdió en la cuarta fecha de cuadrangulares con Bucaramanga y sentenció su eliminación, lo que a su vez clasificó a Millonarios para la Sudamericana.