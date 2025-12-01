Diego Arias tras la derrota de Nacional ante Junior: “Tenemos chances de clasificar a la final”

Atlético Nacional perdió al último minuto ante Junior (1-2) en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, juego válido por la fecha 4 del Grupo A de cuadrangulares. Joel Canchimbo (66′) y Steve Rodríguez (90+1′) fueron los autores de conseguir los tres puntos en casa y seguir manteniendo la ilusión de clasificar a la final de la Liga Colombiana-II.

“Hoy infortunadamente por algunos detalles, se nos escapa y duele”

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, hizo su respectivo análisis del partido en rueda de prensa tras caer derrotado ante Junior (1-2). Aseguró que el equipo hará todo lo posible para poder clasificar a la final de la Liga Colombiana, así como lograron avanzar a la última fase de la Copa Colombia.

El entrenador inició dando su respectivo balance del compromiso: “La sensación que tuvimos es que los primeros 15 minutos, Junior tuvo acercamientos a raíz de pérdidas nuestras. El primer tiempo fue bien jugado por nuestro equipo, el segundo el partido nos costó controlarlo, no recuerdo ni dominio ni llegadas de Junior, el partido estaba plano, sin grandes situaciones para ambos equipos”.

“Nosotros quisimos generar peligro, atacarlos y creo que durante muchos minutos del partido logramos hacerlo (...) Hay momentos que pudimos administrarlos mejor, valoro el esfuerzo de los jugadores, valoro que en esta cancha vinimos a desarrollar el fútbol, hoy infortunadamente por algunos detalles se nos escapa, y duele, hay que aprender, tenemos una final importante para nosotros el jueves”, señaló el técnico.

Por último, Arias resaltó que todavía tienen oportunidad de avanzar a la siguiente instancia: “La estrategia a seguir es que el próximo jueves tenemos un clásico en nuestra casa y con toda la decisión vamos a intentar ganarlo y tenemos posibilidades, así sea dependiendo de otros resultados. Todo lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer para poder llegar hasta el último minuto con las chances de poder clasificar a la final y creo que lo que pasó hoy nos da una oportunidad de crecer mucho”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Diego Arias