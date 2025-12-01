En Bello un hombre sufrió amputación por quemar voladores en “La Alborada”

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia entregó el primer reporte de vigilancia intensificada de pólvora, fósforo blanco y licor adulterado entre las 00:01 y las 6:00 a.m. de este 1 de diciembre, con un total de 11 lesionados por pólvora en cuatro municipios del departamento.El año pasado, para la misma hora, se habían reportado ocho casos.

La vigilancia —que irá hasta el 17 de enero de 2026— es realizada por un equipo de la Secretaría de Salud e Inclusión Social integrado por epidemiólogos, el Laboratorio Departamental y el CRUE, que consolidan información diaria de los 125 municipios.

Según el informe, no se presentaron intoxicaciones por fósforo blanco ni metanol durante la madrugada. La Gobernación anunció que en horas de la tarde se entregará un segundo consolidado.

Casos reportados en Medellín

Las autoridades registraron siete lesionados en la capital antioqueña, con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, incluidas tres adolescentes:

Mujer de 20 años con quemadura de segundo grado en la mano durante manipulación.

Hombre de 27 años con quemadura de primer grado en el tronco por voladores mientras observaba.

Hombre de 28 años con quemaduras en mano y pie durante manipulación.

Mujer de 36 años con quemadura de segundo grado en la mano por artefacto pirotécnico.

Adolescente de 15 años con quemaduras de segundo grado en cara y mano por volcanes.

Adolescente de 16 años con quemadura de tercer grado en la mano por voladores.

Adolescente de 17 años con quemadura de tercer grado en cara, cuello y tronco por juego pirotécnico.

Otros municipios con lesionados

Envigado reportó una mujer de 28 años con contusión mientras observaba.

En Bello, un hombre de 21 años sufrió quemadura con amputación en la mano por voladores.

Nechí registró dos casos: un hombre de 33 años con quemadura de tercer grado y laceración en la cara por luces de bengala, y un hombre de 27 años con quemadura de segundo grado en la mano por voladores.

Llamado de las autoridades

La secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, expresó: “Insistimos en la responsabilidad ciudadana. Nos reportan tres jóvenes con lesiones por pólvora. Debemos tener conciencia sobre el peligro que representa la manipulación de la pólvora, en especial la detonante”.

La Gobernación recordó que el uso de pólvora está prohibido en Antioquia e hizo recomendaciones para evitar intoxicaciones por licor adulterado, entre ellas comprar en sitios confiables, verificar sellos de seguridad y consultar al médico ante síntomas como náuseas, visión borrosa o dolor de cabeza intenso.