Cuatro homicidios en menos de 12 horas en Medellín: una menor de 14 años está entre las víctimas

Medellín

Una jornada violenta ocurrió este domingo 5 de octubre en Medellín, luego de que cuatro personas fueran asesinadas en un lapso de menos de 12 horas en hechos aislados.

El reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) detalla que el primer homicidio ocurrió a las 3:04 p.m. en el barrio Castropol de El Poblado. La víctima fue identificada como Arthur Thusi, un ciudadano extranjero de 44 años, quien recibió varios disparos. Por este hecho, la Policía capturó a un hombre de 26 años.

A las 7:54 p.m., en el barrio Las Acacias (comuna Laureles–Estadio), fue encontrado sin vida un habitante de calle de entre 30 y 35 años, con una herida causada por arma cortopunzante.

Minutos después, a las 8:05 p. m., en el barrio Colón de La Candelaria, fue asesinado Franklin Juvenal Alcántara Erise, un migrante venezolano de 40 años. Una mujer de 20 años fue capturada como presunta responsable.

El cuarto caso se presentó cerca a la media noche en el barrio María Cano–Carambolas de Manrique. Allí, Valentina Rodríguez, una menor de 14 años, falleció tras ser atacada con arma cortopunzante, por un adolescente de 17 años que fue aprehendido en el hecho.

Incremento de homicidios en Medellín

En lo corrido del 2025, 256 personas han sido asesinadas en la ciudad, un 11 % más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras oficiales.

El aumento de las muertes violentas en Medellín ha sido motivo de alarma entre las autoridades. Según la Secretaría de Seguridad, las disputas entre estructuras criminales y las riñas por intolerancia son los principales causantes del incremento de 25 casos más que en 2024.