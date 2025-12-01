Fue capturado el hombre que asesinó a su papá en medio de una riña en La Ceja

La Ceja, Antioquia

Arley Mauricio Rúa Foronda fue capturado por la policía tras señalado de ser el presunto responsable del homicidio de su padre, Mauricio Rúa Posada, el pasado 25 de noviembre en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. en una vivienda del barrio Mobilia, donde padre e hijo sostuvieron una fuerte discusión que, según la madre del joven, escaló hasta convertirse en una agresión con arma cortopunzante. Durante la riña, el joven habría apuñalado en varias ocasiones a su padre y posteriormente huyó del lugar.

Pese a las heridas, la víctima logró salir por sus propios medios y trasladarse en taxi al hospital local, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Detalles de la captura

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, destacó que la articulación entre la comunidad, la Policía Judicial y la Fiscalía permitió identificar y capturar al presunto agresor en menos de 48 horas.

“Arley Mauricio Rúa ya está a disposición de las autoridades competentes. Este sujeto presenta anotaciones y una sentencia condenatoria por tráfico de estupefacientes. Invitamos a la comunidad a seguir brindando información oportuna para poner a buen recaudo a los generadores de violencia”, señaló el comandante de la Policía en Antioquia.

Tras su detención, fue dejado a disposición de la Fiscalía, que iniciará el proceso de judicialización antes de su presentación ante un juez en audiencias concentradas.

Según cifras de la Policía Antioquia, en lo corrido de 2025, se han registrado cerca de 3.000 casos de violencia intrafamiliar en el departamento, un número todavía alarmante, pero ligeramente inferior a los 3.103 casos reportados en el mismo periodo de 2024.