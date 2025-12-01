Fecha y hora de los partidos correspondientes a la fecha 5 de cuadrangulares Liga Colombiana

Dimayor entregó este lunes primero de diciembre la programación correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025. Podría tratarse de una jornada clave, teniendo en cuenta que se definiría el primer finalista del segundo semestre.

Así va el Grupo A de los cuadrangulares

A la espera del partido entre Independiente Medellín y América de Cali, válido por la cuarta fecha de estas finales, el Grupo A tiene como único líder al Junior de Barranquilla, que venció agónicamente al Atlético Nacional y con ello comanda la zona con 8 puntos.

Así pues, se vendrán dos fechas supremamente apretadas para definir al clasificado. Vea acá la tabla de posiciones:

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 8 4 +2 2 Nacional 5 4 0 3 América 4 3 0 4 Medellín 1 3 -2

Así va el Grupo B de los cuadrangulares

El Grupo B podría tener al primer finalista del segundo semestre en Colombia. Luego de la crucial victoria sobre Independiente Santa Fe en Ibagué, el Deportes Tolima quedó a un paso de la final. Para ello, deberá al menos empatar en casa del Atlético Bucaramanga y así certificará su clasificación.

Vea acá la tabla de posiciones:

Pos. Equipo Puntos Diferencia Partidos 1. Tolima 10 +3 4 2. Bucaramanga 7 +2 4 3. Santa Fe 3 0 4 4. Fortaleza 3 -5 4

Fecha y hora de los partidos de la fecha 5 de cuadrangulares

Miércoles 3 de diciembre

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo.

Hora: 6:20 de la tarde.

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Estadio: Américo Montanini.

Hora: 8:30 de la noche.

Jueves 4 de diciembre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 6:30 de la tarde.

Junior de Barranquilla vs. América de Cali

Estadio: Metropolitano.

Hora: 8:35 de la noche.

Recuerde que todos estos partidos, usted los podrá seguir a través de la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

