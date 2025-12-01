Reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos internacionales tras victoria del Junior

La Liga colombiana va llegando a los momentos de definición y la tabla de la reclasificación cobra importancia para varios equipos de cara a poder aspirar con clasificar a las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del año 2026.

Vale la pena mencionar que serán cuatro los equipos en la Libertadores y otros cuatros en la Sudamericana, pero en la fase de grupos de este torneo (Sudamericana) quedarán solamente dos. En la fase previa los colombianos se enfrentan entre sí.

¿Qué equipos clasifican a la Copa Libertadores 2026?

Los campeones de cada semestre tienen boleto asegurado a la fase de grupos. Por su parte, los que no sean campeones, y terminen en los dos primeros puestos de la tabla de la reclasificación, obtienen su tiquete a las fases previas de la Libertadores 2026. Así se distribuyen los cupos de Colombia:

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II.

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así las cosas, a falta de un partido de la fecha 4 de cuadrangulares (Medellín vs. América), además de Santa Fe que va a la fase de grupos, Tolima e Independiente Medellín se estarían ganando su lugar mediante la vía de la reclasificación.

¿Qué equipos avanzan a la Copa Sudamericana 2026?

El primer cupo en esta competición es para el campeón de la Copa Colombia, que al igual que los otros tres clasificados, juega la fase previa de la Sudamericana. Estos llegarán procedentes de la reclasificación, que no sean campeones de liga, ni de Copa, y que no tengan cupo a la Libertadores.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los equipos que siguen vivos en cuadrangulares y que el campeón de la Copa Colombia será Medellín o Nacional, uno de los que clasificó a la Sudamericana por vía de la reclasificación fue Millonarios. Al Embajador solo lo privaban de esta posibilidad si Fortaleza quedaba campeón, pero al quedar eliminado, el equipo bogotano se ganó su cupo a la fase previa.

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos. Club Puntos 1 Tolima 92 2 Medellín 88 3 Nacional 85 4 Santa Fe* 83 5 América 81 6 Junior 81 7 Bucaramanga 73 8 Millonarios 73 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58

*Santa Fe al ser campeón del primer semestre, ya tiene cupo asegurado en Copa Libertadores, por lo que su posición en la reclasificación no es tenida en cuenta.

Resultados de la fecha 4 de cuadrangulares

Grupo A

- Junior 2-1 Nacional

- Medellín vs. América

Grupo B

- Tolima 1-0 Santa Fe

- Fortaleza 0-2 Bucaramanga

Así van los cuadrangulares de la Liga colombiana 2025-II