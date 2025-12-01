“La mala pal’ América... No me trataron bien”: exjugador del club explotó contra la dirigencia / Colprensa

América de Cali se encuentra luchando por la clasificación a la final de la Liga Colombiana. Este lunes primero de diciembre, el cuadro vallecaucano visita al Independiente Medellín con el objetivo de sumar una victoria que lo acerque al objetivo máximo.

En caso de imponerse en el Atanasio Girardot, llegará a siete puntos y se pondrá a tan solo de diferencia respecto al líder Junior de Barranquilla.

“La mala pal’ América... No me trataron bien”

Previo al crucial enfrentamiento por la cuarta fecha de los cuadrangulares, un exjugador del América reconoció que se encuentra bastante molesto con el club, debido a que en su momento no recibió el trato que merecía.

Se trata de Kevin Viveros, actual futbolista del Athletico Paranaense y exgoleador de Atlético Nacional. Durante un live en la plataforma TikTok, el vallecaucano de 25 años explotó en críticas contra la dirigencia.

Le puede interesar: Reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos internacionales

“La mala pal’ América. Ellos saben que el día en que les hice gol en el Pascual, lo celebré... ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas, no me trataron bien, como si fuera un jugador apenas llegando de divisiones menores y yo ya había debutado. Pasaron muchas cosas, entonces por eso la mala", sentenció tajantemente.

Y agregó que no es la primera vez que muestra su malestar contra el conjunto escarlata: “Hace unos años di una entrevista y me preguntaron que por qué salí así del América y yo dije la verdad. No diré más”.

Es preciso recordar que Viveros es canterano del América de Cali, cuadro con el que debutó profesionalmente en 2018, para después salir cedido con el Atlético FC y Leones de la segunda división. Disputó entonces 22 partidos con el cuadro escarlata, 17 de ellos en la Liga.

Lea también acá: Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025

Finalmente, el delantero reconoció haberse encontrado con Tulio Gómez, máximo accionista del América, pero no le prestó mayor atención: “Estos días saliendo de un hotel me encontré a don Tulio (Gómez). Voy saliendo de recepción y lo veo de frente. Me dice: ‘Qué más hijo, ¿cómo vas?’ y yo le dije: ‘Bien, bien’. Hasta ahí, chao“.