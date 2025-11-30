Lucas González sueña con el título del Tolima en Liga: “Necesitamos que la gente nos acompañe”

Deportes Tolima eliminó a Independiente Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga Colombiana y destruyó la ilusión de que el León se convirtiera en bicampeón del fútbol colombiano. Los Pijaos consiguieron llevarse los tres puntos en condición de local gracias a la anotación agónica de Adrián Parra al minuto 90+4′.

Con este triunfo, Tolima sigue consolidandose líder del Grupo B de cuadrangulares con 10 puntos. Además, está cerca de poder clasificarse a la final de la Liga e ilusionarse con la cuarta estrella.

Santa Fe queda eliminado de la Liga tras perder con Tolima: repase acá el resumen del partido

¡GANAMOOOS TRIBU! UN PASO MÁS A LA FINAL ¡EXCELENTE PARTIDO!



95’⏱️ Final del partido.



| Deportes Tolima 1-0 Independiente Santa Fe | pic.twitter.com/xSnKqWxXUL — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 30, 2025

“Necesitamos que la gente nos acompañe”

Lucas González atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa luego del triunfo de Tolima al último minuto ante Santa Fe en el Manuel Murillo Toro. Allí habló sobre el objetivo del equipo, le envió un mensaje a la afición y aseguró que todavía restan dos partidos, así que no se pueden confiar.

Inició Lucas González afirmando que Tolima sigue manteniendo el objetivo claro: “El camerino está contento. De pronto, la gente imagina momentos de euforia, porque la siente uno solamente en el momento que se marca el gol, se confirma y el que termina el partido. Es un instante que celebramos todos, como lo celebran los hinchas”.

Le puede interesar: Tolima elimina a Santa Fe: así queda la tabla del Grupo B en cuadrangulares de Liga Colombiana

“Todavía nos faltan dos partidos. Hoy por hoy, somos primeros en reclasificación, que fue una meta que nos pusimos. Estamos primeros en el grupo, pero todavía nos quedan dos juegos y todavía no hemos cumplido el objetivo”, señaló Lucas sobre el camino que todavía le falta para llegar a la final de la Liga Colombiana.

Prosiguió: “La intención es siempre intentar conseguir la cuarta estrella, que es lo que todos queremos, pero más allá de que ganes, empates o pierdas, necesitamos que la gente se sienta orgullosa de este equipo, y creo que esa palabra lo describe bastante bien”.

Lea también: “Lucas González ha venido tapando bocas”: debate en El Pulso del Fútbol

“Siento que la gente está muy conectada con el equipo y lo dije yo varios partidos atrás. Si nosotros verdaderamente vamos a tener una chance de bordar la cuarta estrella en este escudo, necesitamos que la gente nos acompañe, necesitamos que el estadio se sienta como se sentía hoy”, aseguró el entrenador.

Concluyó González en la rueda de prensa: “El paso que dimos hoy es significativo para ganarnos el derecho a sentir que merecemos estar en la final. Ahora hay que ratificarlo“.

Vea acá completa la rueda de prensa de Lucas González