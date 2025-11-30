Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025 tras gol de Luciano Pons con Bucaramanga // Caracol Radio // Imagen realizada con Gemini IA de Google

Con la apertura de la cuarta jornada de los cuadrangulares finales de la liga colombiana en el segundo semestre, en el grupo B se presentaron dos grandes noticias, la primera de ellas es la eliminación de los equipos bogotanos, tanto Santa Fe como Fortaleza se quedaron sin oportunidades de clasificar a la gran final, dejando al Deportes Tolima y al Bucaramanga como únicos aspirantes, además, el delantero ‘búcaro’, Luciano Pons anotó un nuevo gol y quedó como el máximo goleador del fútbol colombiano de manera parcial.

Aunque el delantero argentino no la tendrá fácil, pues a tan solo un gol se encuentra Francisco Fydriszewski, quien disputará este lunes 1 de diciembre su encuentro con el Deportivo Independiente Medellín ante el América de Cali, en un compromiso clave para las aspiraciones del ‘poderoso de la montaña’, que está al borde de la eliminación tras culminar el todos contra todos como el mejor equipo.

Por otro lado, Junior de Barranquilla, líder del Grupo A, disputará este domingo 30 de noviembre el partido más atractivo de la fecha ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano, el cual tendrá un aforo completo tras récord de venta de entradas.

Tabla de Goleadores Liga BetPlay 2025 II

Posición Jugador y Equipo Partidos Goles 1 Luciano Pons – Bucaramanga 22 12 2 Francisco Fydriszewski – Medellín 18 11 3 Carlos Lucumí – Alianza 15 10 4 Yoshan Valois – Pasto 19 10 5 Brayan León – Medellín 16 8 6 Jefry Zapata – Once Caldas 17 7 7 Jairo Molina – Boyacá Chicó 19 7 8 Ricardo Márquez – Unión 19 7 9 Jannenson Sarmiento – Unión 20 7 10 Beckham Castro – Millonarios 20 7

¿Cómo van los cuadrangulares finales del FPC?

Por el momento, el Grupo B se perfila como el primer en definir al finalista, pues el próximo miércoles se disputará el encuentro entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, compromiso que de terminar en empate, dejaría al cuadro ‘vinotinto y oro’ con el tiquete a la gran final.

Caso contrario se encuentra el grupo A, en el que los cuatro equipos tienen chances de clasificar, aunque este panorama puede cambiar dependiendo los resultados con los que culmine la fecha cuatro en el grupo.

GRUPO A

Junior de Barranquilla - 5 puntos Atlético Nacional - 5 puntos América de Cali - 4 puntos Deportivo Independiente Medellín - 1 punto

GRUPO B