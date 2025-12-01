Cerca del 60% cree que Colombia va por mal camino, con el Orden Público como principal descontento

Concentración en la Plaza de Bolívar por parte de exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia en protesta contra el presidente Gustavo Petro. Agosto de 2023. (Juancho Torres/Agencia Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Un reciente estudio de la firma Invamer, “Colombia Opina #19” de noviembre de 2025, divulgado este domingo, 30 de noviembre, por Noticias Caracol revela un panorama complejo y desafiante para el país. La encuesta, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, a 3.800 colombianos mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones, arroja luz sobre la percepción ciudadana en temas cruciales como la aprobación presidencial, la situación del país, la imagen de las instituciones, la seguridad y paz total, así como el sentir general sobre el futuro.

Desaprobación presidencial en aumento

La gestión del presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente desaprobación. El 56,7 % de los encuestados desaprueba la forma en que el mandatario se está desempeñando en su labor, mientras que solo el 37,7 % la aprueba. Un 5,6% no sabe o no responde. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con mediciones anteriores, consolidando una tendencia negativa para el ‘Gobierno del Cambio’.

La percepción general sobre el rumbo del país también es negativa. Un contundente 59,8% de los colombianos cree que las cosas en Colombia van por mal camino, frente a un escaso 34,4%. Un 5,7% no sabe o no responde. Esta cifra se mantiene en niveles altos, reflejando una profunda preocupación ciudadana por la dirección del país.

Imagen de expresidentes colombianos

La encuesta también indagó sobre la imagen de expresidentes colombianos y mandatarios de otros países de la región.

Álvaro Uribe Vélez: Es conocido por el 97,8% de los encuestados, con un 45,6% de opinión favorable y un 47,5% desfavorable.

Es conocido por el 97,8% de los encuestados, con un 45,6% de opinión favorable y un 47,5% desfavorable. Juan Manuel Santos: Es conocido por el 95,5%, con un 45,7% favorable y un 45,0% desfavorable.

Es conocido por el 95,5%, con un 45,7% favorable y un 45,0% desfavorable. Iván Duque Márquez: Es conocido por el 81,0%, con un 42,7% favorable y un 42,8% desfavorable.

Es conocido por el 81,0%, con un 42,7% favorable y un 42,8% desfavorable. César Gaviria Trujillo: Es conocido por el 85,2%, con un 44,2% favorable y un 22,5% desfavorable.

Es conocido por el 85,2%, con un 44,2% favorable y un 22,5% desfavorable. Andrés Pastrana Arango: Es conocido por el 79,7%, con un 44,2% favorable y un 20,3% desfavorable.

Es conocido por el 79,7%, con un 44,2% favorable y un 20,3% desfavorable. Ernesto Samper Pizano: Es conocido por el 79,7%, con un 44,2% favorable y un 20,3% desfavorable.

Principales problemas: orden público y desempleo a la cabeza

Al preguntar sobre el principal problema que tiene a Colombia en este momento, el “Orden Público” se posiciona como la mayor preocupación con un 35,3% de las menciones. Le sigue de cerca el desempleo/economía con un 19,2%. Otros problemas mencionados incluyen la corrupción (11,8%), las necesidades básicas (10,9%) y la mala función del gobierno/sistema político (10,6%).

Fuerzas Militares y la Iglesia Católica con mayor favorabilidad

Sobre la imagen de las instituciones las Fuerzas Militares (76,6% favorable) y la Iglesia Católica (69,3% favorable) lideran la encuesta Invamer. Les siguen la Registraduría Nacional del Estado Civil (67,7%), la Policía Nacional (64,4%) y los empresarios (61,7%). En contraste, las instituciones con mayor desfavorabilidad son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (86,9%), los partidos políticos (66,8%) y el sistema judicial colombiano (56,7%).

Temor al futuro de Colombia

El 53,3% de los colombianos siente miedo al futuro, una cifra que se mantiene alta. Además, la visión sobre el futuro en Colombia es mayoritariamente negativa: el 42,1% lo ve negativo y el 35,7% muy negativo, sumando un 77,8% de percepciones desfavorables. Solo un 14,0% lo ve positivo y un 2,3% muy positivo.

Al evaluar los más de tres años del gobierno Petro, el 36,3% de los encuestados ha percibido un cambio negativo, mientras que el 33,6% no ha percibido ningún cambio. Solo el 28,5% ha percibido un cambio positivo.

Relación con gobernadores y alcaldes

El manejo del presidente Petro en su relación con gobernadores y alcaldes es mayoritariamente desacertado para el 56,6% de los encuestados, frente a un 34,6% que lo considera acertado.

El 56,1% de los encuestados considera que el jefe de Estado colombiano no ha realizado ningún aporte positivo para que el municipio y departamento donde viven mejore, mientras que el 39,3% cree que sí.

Encuesta Invamer noviembre de 2025

