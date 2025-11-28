Disidencias de ‘Calarcá’ arremeten contra la prensa por escándalo de infiltración en el gobierno

Disidencias de ‘Calarcá’ arremeten contra la prensa por escándalo de nexos con altos funcionarios del gobierno

Las disidencias de alias ‘Calarcá’ en proceso de paz, responden al escándalo de la infiltración y los presuntos nexos con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

En un video en el que aparecen alias ‘Andrey Avendaño’, ‘Tania Mendoza’ y ‘Caicedo Ríos’ arremetieron contra la prensa y aseguraron que las revelaciones periodísticas, según ellos, buscan deslegitimar los avances de las conversaciones de paz.

“Quieren hacer retroceder los avances significativos y hechos de paz presentados en el séptimo clico de la esa de diálogos, la pregunta es, si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas ¿Por qué no se ponen las botas, el camuflado, terciar el fusil e ir al campo de batalla? Solamente frente desde el micrófono sin experimentar el sufrimiento de los pobres”, dijo alias Tania Mendoza’.

Los guerrilleros calificaron las revelaciones periodísticas como “falsas”, “rastreras” y con supuestos intereses electorales.

La Fiscalía General de la Nación, no solo ratificó la veracidad de las revelaciones de los colegas de Noticias Caracol, sino que advirtió que el contenido de los dispositivos confiscados el 23 de julio de 2024, revelan la existencia de información de la mayor gravedad.

Por ello, se ordenó el impulso de seis líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’; amenazas a la seguridad nacional; financiación de la campaña a la Presidencia; alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

Ayer se ordenó abrir una nueva línea de investigación relacionada con el rastreo de finanzas.