“No son los chats”: Petro sobre pantallazos de alias ‘Calarcá’

Ante la tensión que generó la revelación de unos chats incautados a las disidencias de alias “Calarcá”, el mandatario Gustavo Petro aprovechó la alocución presidencial para referirse a un ejercicio que practicó.

Y es que aseguró que miraron algunos chats que fueron publicados en televisión sobre estos chats, y en algunos identificaron que “eran conversaciones construidas artificialmente“.

Dijo puntualmente que: ”hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión, asumiendo sólo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente“.

El mandatario resaltó que “esto puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats“.