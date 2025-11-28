Campaña Petro Presidente: ¿qué medidas deben reforzarse en cara a las elecciones del 2026?

Las elecciones presidenciales para el 2026 cada vez están más cerca, lo que ha provocado que muchos precandidatos y candidatos comiencen una campaña para promover sus ideas, propuestas, alianzas y demás dentro de un marco político.

Si bien dentro de cuadrilátero de los aspirantes a la presidencia están los extremos y los puntos medios de cada una de las ideologías, la campaña y discurso que de cada uno de los aspirantes a la presidencia, será de gran importancia, sobre todo, si de promesas o propuestas se trata. Asimismo, la ciudadanía, el pueblo, es el encargado de votar. Por otro lado, más allá de ser una campaña política, es una competencia, una que se espera que sea, transparente y honesta.

Es así que, recientemente, estalló uno de los escándalos más importantes en el gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, donde se le acusó de haber estado presuntamente financiado por las disidencias de Calarcá, esto después de que Noticias Caracol revelará imágenes y testimonios cruciales que comprometen, no solo la imagen del gobierno, sino de otros funcionarios.

Incluso, el CNE (Consejo Nacional Electoral) se pronunció ante este hecho, manifestando que sancionan la campaña del presidente por violación de topes electorales y entre otras cosas más, que ponen en tela de juicio la transparencia y veracidad de esa campaña. Siendo así, sobre la mesa se ponen varios factores a analizar:

La falta de seguimiento a la realización de las campañas políticas en Colombia.

Este escándalo y la decisión del CNE constituye un precedente histórico para el sistema de control y fiscalización del financiamiento político en Colombia.

Campaña Petro Presidente presentó irregularidades financieras en el 2022

Según expuso en un pronunciamiento “Transparencia por Colombia”, esto no se trata solo de un precedente con relación al financiamiento de campañas, sino de la manera en la que la competitividad y la equidad entre candidatos se puede llegar a ver vulnerada:

“La decisión del CNE indica que la campaña vencedora superó, con aproximadamente 5.300 millones de pesos adicionales, el tope máximo permitido, generando así un desequilibrio significativo en las condiciones de la campaña presidencial de 2022”.

Esta es la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral sanciona administrativamente la campaña presidencial del hoy mandatario, Gustavo Petro, por financiación irregular y violación de topes electorales en 3.500 millones de pesos.

Por otro lado, “Transparencia por Colombia”, explicó que, desde 2023, vienen manifestando su preocupación frente a la rendición de cuentas de la campaña Petro, declarando lo siguiente frente a la falta de claridad en de los gastos: “este tipo de inconsistencias refuerzan la necesidad de contar con procesos de auditoría más robustos, oportunos y transparentes”.

¿Qué debería reforzarse para evitar este tipo de hechos en las elecciones 2026?

Según lo presentado por el CNE y lo que se supone que deben ser las elecciones y todo lo que conlleva, se podría decir, más no afirmar, teniendo en cuenta la transparencia electoral y la equidad en la competitividad entre candidatos, sumándole las “pruebas” presentadas por Noticias Caracol, todo parece indicar hasta las acusaciones son ciertas. Si bien el mandatario ya se pronunció asegurando que “no hay ni un solo peso del narcotráfico en su campaña”, se piensa lo contrario.

Es importante resaltar que hasta el momento la decisión del CNE debe ser estudiada en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Siendo así, un planteamiento que realizó Transparencia por Colombia a cerca de las elecciones del 2026, las cuales están a un mes de ser realidad, ponen en la mesa que, es crucial que en Colombia se establezcan esquemas concretos que fortalezcan la investigación a campañas, sus financiaciones y el origen del dinero, ya que no solo se trata de competir contra otro rival o candidato, sino de llevar acciones íntegras y honestas dentro del marco de las campañas electorales.

