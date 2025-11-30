Hugo Rodallega le baja el dramatismo a la eliminación de Santa Fe: “Estuvimos muy bien, a la altura”

Independiente Santa Fe ha quedado eliminado de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo capitalino cayó 1-0 con Deportes Tolima en su visita al Manuel Murillo Toro y con ello quedó sin posibilidades matemáticas de clasificarse como líder del Grupo B.

En tiempo de reposición (90+4′), Adrián Parra aprovechó un error defensivo de la zaga cardenal para vencer la resistencia del arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Con ello, el León se quedó con tan solo tres puntos y disputará sus últimos partidos ante Fortaleza y Bucaramanga únicamente para cumplir calendario.

Hugo Rodallega le baja el dramatismo a la eliminación de Santa Fe

En la conferencia de prensa posterior al partido, Hugo Rodallega confesó que se va tranquilo con la presentación de Santa Fe en el Manuel Murillo Toro e incluso reconoció que junto a sus compañeros “estuvimos muy bien”. El único fallo, según dijo, pasó por la falta de definición.

“Es un golpe duro para nosotros, porque el partido había sido controlado, mano a mano, de tú a tú. Así como en la rueda de prensa anterior dije que habíamos estado muy mal, hoy tengo que decir todo lo contrario. Estuvimos muy bien, a la altura, jugamos mano a mano en un campo complicado contra un muy buen rival. También tuvimos opciones, simplemente no concretamos. Decir que me voy contento no es lo más oportuno, pero sí me voy tranquilo con el esfuerzo de todos los muchachos”, expresó.

Haciendo un análisis general, contando el título del primer semestre y haber llegado hasta las finales del segundo, Rodallega advirtió que daba “mucho valor a lo que hemos hecho durante el año”.

“A pesar de la incredulidad de algunas personas, Santa Fe ha mostrado carácter y se sobrepuso a situaciones complicadas. Ha sido más lo bueno, que lo malo. Hoy obviamente es malo no tener la posibilidad de estar en una nueva final y defender el título, pero esto no corta las alas para que este equipo siga soñando, termine con dignidad estos cuadrangulares y ya con el nuevo entrenador poner el granito de arena para construir lo que se viene para el 2026″, apuntó.

Finalmente, que el objetivo para el 2026 pasa por dejar en alto el nombre del país en la Copa Libertadores y luchar por todos los títulos que le pongan en frente: “La Libertadores no es simplemente de Santa Fe, sino que es representar a todo un país. Esperamos hacerlo de la mejor manera y apuntarle también a la Liga, la Superliga y la Copa, porque de eso se trata en Santa Fe, competir para intentar ganar todos los campeonatos”.

