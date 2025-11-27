“Lucas González ha venido tapando bocas”: debate en El Pulso del Fútbol

Deportes Tolima se va perfilando poco a poco como el gran favorito del Grupo B en los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El cuadro pijao lidera su zona con 7 unidades y de ganar en la cuarta fecha, quedará al borde de la clasificación.

El gran responsable del gran momento que atraviesa el cuadro tolimense es Lucas González, entrenador que asumió este año y de a poco le ha dado su estilo característico al equipo. Ya logró ser segundo en la fase del todos contra todos y ahora va por el cupo a la final.

“Lucas González ha venido tapando bocas”: El Pulso del Fútbol

Sobre la brillantez actual del Tolima habló Steven Arce, durante la más reciente emisión de ‘El Pulso del Fútbol’. Allí el panelista sentencia que desde un inicio perfilo al cuadro ibaguereño como favorito y destacó su regularidad a lo largo del segundo semestre.

“Acá hicimos una especie de polla muy anticipada de quiénes creíamos que iban a llegar a la final del fútbol colombiano y yo puse al Deportes Tolima... El equipo, durante todo el semestre, lo he visto bien, salvo en un bache de 3-4 parios en los que no consiguió victorias y cayó al sexto lugar, pero eso le pasa a todos los equipos”, expresó.

Frente a lo anterior, el periodista José Alberto Ortíz advirtió que el gran responsable del crecimiento del equipo es el entrenador Lucas González: “Lleva seis victorias en línea, hay que ponerle cuidado. Lucas aprendió en Argentina, porque fue más allá que en América, que no debía ser tan folclórico a la hora de atacar, que debía tomar precauciones, que debía reforzar al equipo en fase defensiva y lo está haciendo bien”.

Y ampliando sobre lo hecho por el técnico bogotano, Arce advirtió que Lucas “viene tapando bocas”, debido a que en un principio recibió un sinfín de críticas por su forma de ser.

“Decían que era un vendehumo, porque habla de una manera distinta; lo menospreciaban diciendo que era un gomelo, como si fuera algo despectivo; le decían de todo por ser distinto. Es un tipo disruptivo, joven y apasionado”, comentó.

Y complementó: “El señor Lucas González ha cambiado para bien, ha madurado muchísimo como entrenador y hoy se le nota la muñeca”.

Vea acá el fragmento completo de Lucas González en El Pulso