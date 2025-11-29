🔴EN VIVO | Tolima vs. Santa Fe por cuadrangulares finales: el León se juega su clasificación

<b>¡Los Pijaos quieren seguir siendo líder de la tabla!</b> Deportes Tolima recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué a patir de las 5:30 de la tarde, juego que corresponde a la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/28/barranquilla-sera-sede-de-la-final-de-la-copa-sudamericana-en-el-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/28/barranquilla-sera-sede-de-la-final-de-la-copa-sudamericana-en-el-2026/"><b>Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana en el 2026</b></a><b>El equipo bogotano está oibligado a conseguir los tres puntos de visitante</b> para mantener la ilusión de clasificar a la final del torneo por segunda vez consecutiva. Parcialmente Santa Fe es tercero del Grupo B con 3 unidades tras perder dos partidos y conseguir una victoria. Mientras que Tolima es líder con 7 más el punto invisible.