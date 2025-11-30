Independiente Medellín se quejó del arbitraje en cuadrangulares de Liga Colombiana: esto exigió

Independientre Medellín emitió un comunicado oficial en el que solicita garantías arbitrales y la presencia de un veedor en los partidos que restan de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana-II.

En el documento, el equipo antioqueño expresó ciertas inconformidades que se han presentado durante las primeras fechas de esta fase de la Liga, por decisiones arbitrales que, según la institución, han afectado directamente su rendimiento y resultados.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su afición que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato, debido a una serie de decisiones que han perjudicado de manera reiterada al equipo en las tres primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II”, se lee en el comunicado.

Luego añadió: “Como institución respetuosa del juego limpio y de las autoridades del fútbol colombiano, nos vemos en la obligación de advertir que los errores presentados no son hechos aislados, sino situaciones que han afectado directamente el desarrollo y el resultado de los partidos, comprometiendo la regularidad de la competencia. Entre los episodios más relevantes se encuentran”, complementa el mensaje.

El comunicado del Medellín expone varios hechos. Uno de los más relevantes fue el agarrón de Didier Moreno sobre Baldomero Perlaza en el área durante el duelo frente a Junior, una acción que no fue sancionada ni revisada por el VAR y que le negó al DIM una oportunidad clara de gol.

Otro de los hechos polémicos fue el pisotón de Edwin Cardona sobre Daniel Londoño en el clásico ante Nacional, una acción considerada como juego brusco grave que tampoco fue sancionada ni revisada por el VAR.

Por último, el club señaló que no se mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador del América, Yojan Garcés, situación que contrasta con la decisión tomada sobre Kevin Mantilla, quien sí fue expulsado por una acción de menor gravedad, según se relata en el comunicado.