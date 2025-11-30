Incautan 189 botellas de licor de contrabando en el corredor portuario de Barranquilla

Un nuevo golpe al contrabando se registró en el corredor portuario de Barranquilla, donde la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana incautó 189 botellas de bebidas alcohólicas avaluadas en $11.336.000. El cargamento era transportado sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio aduanero nacional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estos resultados “reflejan el compromiso de la institución con la seguridad, la legalidad y el bienestar de la comunidad”, y resaltó la importancia de “fortalecer los controles en puntos estratégicos como el corredor portuario” para evitar la circulación de mercancía irregular.

Controles buscan frenar riesgos sanitarios

De acuerdo con las autoridades, este tipo de controles forma parte de una estrategia institucional para prevenir la comercialización de licores que no superan los requisitos sanitarios, tributarios y de calidad exigidos por la normatividad.

La Policía señaló que estas acciones permiten desarticular dinámicas ilícitas asociadas al contrabando, un delito que afecta la economía formal, genera competencia desleal e incrementa los riesgos para la salud de los consumidores debido al desconocimiento del origen y composición de los productos.