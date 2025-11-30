Colombia defiende a Venezuela: Petro rechaza medida de Trump sobre cierre del espacio aéreo venezolano

La advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre el cierre completo del espacio aéreo de Venezuela, fue rechazado por el gobierno venezolano, pues a través de un comunicado, el canciller Yvan Gil aseguró que el gobierno venezolano no aceptará órdenes ni amenazas del presidente norteamericano, y advirtió que la acción estadounidense “viola” el Artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, pues es el que reconoce que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio

El documento también señala que este tipo de acciones constituyen un acto hostil y arbitrario, incompatible con los principios fundamentales del Derecho Internacional, y representan una amenaza explícita del uso de la fuerza, prohibida por la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo cual, Venezuela respondió suspendiendo los vuelos de repatriación y activando todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho Internacional para el cese inmediato de lo que han llamado una acción ilegitima e ilícita, y ordenó un “plan especial” para el retorno de los venezolanos “varados” en otros países, así como para facilitar los itinerarios de salida de aquellas personas que deban viajar fuera del territorio, en medio de esta advertencia del presidente norteamericano.

¿Cuál es la postura de Colombia sobre esta medida de Trump?

Colombia, también se manifestó en contra de la medida de Donald Trump, pues el presidente Gustavo Petro cuestionó que un presidente extranjero le pueda cerrar el espacio aéreo a otra nación.

“¿Bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?“, puntualizó.

Aseguró que en nombre de la República de Colombia y como presidente de la Celac, hace un llamado a la Organización de Aviación Civil Internacional, porque estaría fallando el concepto de soberanía nacional y de “derecho internacional”, al dejar que un presidente ordene el cierre del espacio aéreo de otro país.

“Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI está fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de “derecho internacional”, dijo.