Este es el nuevo comandante de la Policía de Barranquilla: conozca la hoja de vida

Hay cambio en la cúpula de la Policía Nacional en Barranquilla, debido a que, en las últimas horas, fue confirmado el traslado del brigadier general Edwin Urrego, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la Policía Regional No. 8, que cubre toda la región Caribe.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Urrego deja la comandancia de la Mebar tras una gestión marcada por operativos contra ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el ‘Clan del Golfo’, además de una reducción de delitos en el pasado mes de octubre en trabajo conjunto con la Alcaldía de Barranquilla.

Su reemplazo será el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, actual comandante de la Policía en Pereira.

¿Quién es el coronel Miguel Andrés Camelo?

El alto oficial, con más de 30 años en su trayectoria policial, es natural del municipio de Tocaima (Cundinamarca), Administrador Policial y Profesional en Administración de Empresas, con estudios de posgrado en seguridad; de igual manera, cuenta con cursos de actualización, seminarios, diplomados y simposios en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, administrador de unidad policial, derechos humanos e integridad y transparencia institucional en la lucha contra la corrupción adelantados en el país y en el exterior.

En su hoja de vida reposan 58 condecoraciones y 135 felicitaciones. Su trayectoria se encuentra ligada a áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial, las cuales ha desempeñado en unidades como los Departamentos de Policía Boyacá, Santander y Meta, de igual manera se desempeñó en la Metropolitana de Bogotá y la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección, la Dirección de Seguridad Ciudadana, Director de la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, Metropolitana de Popayán, agregado de Policía en Washington- OEA, Subcomando Metropolitana de Bogotá, esta última, hasta donde el día de hoy, prestó sus servicios para asumir un nuevo reto institucional como comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.