Incautan en Soledad mercancía de contrabando avaluada en más de $191 millones

La Policía Metropolitana de Barranquilla decomisó un cargamento de licor y cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en el barrio Caribe 3, en el municipio de Soledad.

La intervención permitió recuperar 897 botellas de whisky de distintas marcas y 1.000 cajetillas de cigarrillos que no contaban con los documentos que acreditaran su ingreso legal al país.

Riesgo para consumidores

De acuerdo con las autoridades, este tipo de productos representa una amenaza para la salud pública debido a que no pasa por los controles sanitarios exigidos. Además, impacta directamente a la economía formal, pues evade impuestos y permite la circulación de mercancía de origen desconocido.

Las autoridades destacaron que el resultado es producto del trabajo articulado entre unidades de inteligencia, investigación y patrullaje, enfocadas en cerrar espacios al contrabando en el área metropolitana.

Denunciar actividades ilícitas

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que estos operativos “fortalecen la seguridad económica y protegen a los ciudadanos”, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar la comercialización de productos ilegales.

La institución recordó que la Línea Anticontrabando 159 está habilitada las 24 horas para reportar actividades sospechosas. Asimismo, informó que continuará reforzando controles, patrullajes y campañas en zonas estratégicas, en coordinación con la DIAN, la Alcaldía y otras autoridades locales, para prevenir la circulación de mercancía ilegal y proteger los derechos de los consumidores.