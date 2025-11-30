Barranquilla refuerza diagnóstico temprano del VIH con más de 66.000 pruebas realizadas

Barranquilla reporta en lo corrido del 2025 un total de 66.260 pruebas rápidas gratuitas de VIH, una cifra que, según la Secretaría Distrital de Salud, refleja el fortalecimiento de la estrategia de diagnóstico temprano en la ciudad.

De estas pruebas, 54.641 fueron aplicadas en EPS e IPS del régimen subsidiado y contributivo, mientras que 11.619 se realizaron en población migrante no asegurada a través del Fondo Mundial, en jornadas comunitarias, parques y servicios extramurales. La iniciativa hace parte del proyecto de ampliación de la respuesta nacional al VIH, en el que participan el Distrito, ENTerritorio, entidades de salud y organizaciones sociales.

Prevención y respuesta

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora este 1 de diciembre, la secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, destacó la realización de más de 220 jornadas de prevención combinada, con entrega de kits que incluyen preservativos, lubricantes y material educativo.

La funcionaria reiteró la importancia del diagnóstico oportuno para iniciar tratamientos a tiempo y evitar complicaciones. Además del tamizaje, el Distrito ha reforzado la capacitación del personal de salud en toma de muestras, protocolos diagnósticos y normativa vigente, así como diplomados en salud pública orientados a la prevención de ITS, VIH y Hepatitis B para líderes comunitarios.

Agenda para conmemorar el Día Mundial del VIH

Como parte de la programación, la Secretaría Distrital de Salud, en conjunto con MiRed IPS, el Fondo Mundial, ENTerritorio, EPS, IPS y organizaciones comunitarias, realizará este lunes 1 de diciembre el foro “Fortaleciendo las capacidades ante la respuesta al VIH”, en el auditorio del Camino Universitario Adelita de Char.

En la tarde, desde las 2:30 p.m., se llevará a cabo una movilización social y actividades lúdicas-educativas en la Plaza de la Paz para promover la prevención y sensibilización frente al VIH en la ciudad.