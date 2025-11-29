Indígenas Wayúu y familiares se encadenan en la Clínica Alta Complejidad en Valledupar

Un grupo de indígenas Wayúu y familiares de pacientes realizaron una toma pacífica de la Clínica Alta Complejidad en Valledupar, encadenándose en las rejas de la entrada principal para evitar que la nueva EPS remita a los pacientes a otros centros médicos. La acción afecta a alrededor de 120 pacientes provenientes de La Guajira, Barrancabermeja, Aguachica, Maicao y otras localidades.

La líder de la protesta, Viviana Patricia Zuleta, explicó las razones de la manifestación:“En estos momentos nosotros hemos decidido tomarnos la Clínica de Alta Complejidad aquí en la ciudad de Valledupar porque nos han querido remitir a nuestros pacientes. Nosotros no podemos permitir eso porque nos están dando una remisión de urgencia por 72 horas. Después de las 72 horas nuevamente nos van a hacer el paseo, como se llama vulgarmente el paseo de la muerte, porque ninguna clínica los está aceptando, porque la nueva EPS no ha hecho los pagos que debe de hacer a las clínicas.”

Preocupación por la salud de los pacientes

Zuleta agregó que los pacientes requieren atención específica y no pueden ser trasladados:“Somos muchos, somos 120 pacientes que tenemos aquí en la clínica y hay pacientes de otros lados… no podemos nosotros permitir que la nueva EPS nos agarre a nosotros como si fuéramos unos animales. No podemos permitir eso. Cada patología de los pacientes que hay aquí necesita los insumos, equipo y cuerpo médico que tiene esta clínica".

Por su parte, Griselda Barros, quien llegó desde la Alta Guajira con su hermana, diagnosticada con una arritmia cardíaca inusual, expresó:“Nos llevamos la sorpresa que en el día de ayer la nueva EPS sacó un comunicado donde los 107 afiliados que ellos tienen internos dentro de esta clínica los están remitiendo a otras clínicas, a otros hospitales, sin consultarlo con la familia. Entonces nosotros nos hemos opuesto a esos traslados.”

Barros enfatizó que la clínica ofrece la atención necesaria:“La clínica nos está prestando un excelente servicio. No hay necesidad de que nos remitan a otra clínica. Lo único que tiene que hacer la nueva EPS es hacer un acuerdo de pago con la clínica para que nuestros familiares sean atendidos en óptimas condiciones.”