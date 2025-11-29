ATENCIÓN: Cierre parcial en la carrera 46 de Barranquilla ¿Cuáles son las razones?

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que se realizará un cierre parcial y temporal en la carrera 46, entre calles 42 y 44 (sin incluirlas), por la apertura del separador en la intersección con la calle 43.

La medida estará vigente hasta el viernes 5 de diciembre y afectará la calzada occidente-oriente, incluyendo el carril exclusivo para buses de Transmetro.

Durante este tiempo, la calzada oriente-occidente de la carrera 46 permanecerá habilitada con funcionamiento normal. Los buses de la ruta troncal de Transmetro se desplazarán por el segundo carril en sentido occidente-oriente.

Tome el siguiente desvío

Desvíos. Ampliar

Los conductores que circulen en ese sentido deberán desviarse por la calle 44 hacia el sur, empalmar la carrera 44 en sentido oriente y continuar hasta la calle 42, para luego retomar la carrera 46 hacia el oriente.

El tramo de la carrera 46 entre calles 44 y 42 estará habilitado exclusivamente para los buses de Transmetro. Los vehículos que deseen ingresar desde el sur por las calles 43 y 44 deberán tomar la ruta alterna por la carrera 42 para acceder nuevamente a la carrera 46.