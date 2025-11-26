24.000 pacientes con VIH estarían en riesgo de perder atención por falta de pagos a IPS / Witthaya Prasongsin

La IPS SIES Salud, advierte que 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado en los programas de VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo, que se tienen en los 890 municipios de cobertura, se quedarían sin atención por la falta de pago a clínicas y hospitales por parte de las EPS, principalmente, la Nueva EPS.

Para el caso de SIES, alertan que la Nueva EPS firmó hace unos meses un acuerdo de pago, el cuál solo cumplieron en el mes de octubre, y para noviembre, los recursos no se han transferido para la atención de los pacientes.

Entre tanto, Néstor Alvarez, vocero de la asociación Pacientes de Alto Costo, advirtió que hoy más de 500 pacientes no han recibido su retroviral por falta de pago, y varios hospitales, entre ellos Méderi, están a la expectativa de los pagos de la Nueva EPS.

Cierre de servicios en el primer semestre de 2025

Para el primer semestre del año, según cifras recogidas por las Secretaría Territoriales de Salud y la Unión de IPS, se registraron 6.084 cierres de servicios, el 83% de ellos de manera temporal y el 17% de forma definitiva siendo las atenciones de mediana y baja complejidad los que más suspendieron servicios.

Los cierres en cifras desagregadas, se dan en los servicios de mediana complejidad con un total de 3.189 cierres temporales, y 589 definitivos, mientras que los de baja comlejidad, suman un total de 1.441 cierres temporales y 254 definitivos.

Entre tanto, las atenciones que mayor novedad de cierres presentaron son: medicina general, odontología, psicología nutrición, enfermería, toma de muestras.