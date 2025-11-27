Política

Después de nueve años del Acuerdo de Paz, víctimas impulsan un referendo para derogarlo

Con formularios en mano, el comité recorre distintas regiones del país y asegura que ya ha recogido cerca de 100 mil firmas.

Firma del acuerdo de paz con las FARC. I Foto: Ernesto Mastrascusa/LatinContent via Getty Images.

Firma del acuerdo de paz con las FARC. I Foto: Ernesto Mastrascusa/LatinContent via Getty Images.

Juan Carlos González

En la misma semana en que Colombia conmemora los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las entonces Farc, un grupo de ciudadanos, en su mayoría víctimas del conflicto armado, radicó ante la Registraduría Nacional la solicitud formal para que sea reconocido el Comité Promotor de un referendo que busca derogar dicho acuerdo, firmado en 2016.

Su objetivo es lograr dos millones de apoyos para cumplir con los requisitos legales que permitirían llevar la iniciativa a las urnas en 2026.

Los promotores afirman que la intención es que “sean los ciudadanos quienes definan democráticamente la continuidad o la derogatoria del Acuerdo de Paz”, decisión que, según ellos, debe volver a la deliberación pública debido al “incumplimiento y la frustración” que aseguran sentir muchas víctimas.

La radicación del comité abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el proceso de paz, en un momento en el que el país enfrenta desafíos persistentes de seguridad, presencia de disidencias y discusiones sobre la implementación del acuerdo.

