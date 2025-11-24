Santos cuestiona Paz Total y pide a Petro revelar la verdad sobre presunto entramado con disidencias

USA248. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/01/2025.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, habla en una conferencia de prensa para anunciar el 'Reloj del Juicio Final' celebrada este martes, en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en Washington (EE.UU.). El 'Reloj del Juicio Final', una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 89 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 78 años de historia. EFE/ Lenin Nolly / Lenin Nolly ( EFE )

Colombia

Tras conocerse de la existencia de un presunto entramado de corrupción entre las disidencias de las FARC, un general del Ejército y un funcionario del DNI, el expresidente Juan Manuel Santos le pidió al presidente Gustavo Petro que se conozca la verdad.

De acuerdo con el exmandatario, la información que fue revelada en la noche de este domingo “es muy grave” e indicó que “es el Estado de derecho lo que está en juego”.

#POLÍTICA “El Acuerdo de Paz que hoy cumple 9 años no fue un acuerdo para las FARC, sino un acuerdo para Colombia, para sus víctimas y sigue siendo una hoja de ruta para resolver muchos de los problemas estructurales que tiene nuestro país”, aseguró el expresidente, Juan Manuel… pic.twitter.com/HsxmPtRqp9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

Los 9 años del Acuerdo de Paz:

Santos también recordó que este lunes 24 de noviembre se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y explico que este no fue un acuerdo para las FARC, sino un acuerdo para Colombia y para sus víctimas. Aseguró que sigue siendo una hoja de ruta para resolver muchos de los problemas estructurales que tiene el país.

“La inmensa mayoría de los firmantes todavía están comprometidos con la construcción de paz, a pesar de que los están asesinando. Durante el proceso con las FARC nunca se bajó la guardia, nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes, ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado. El acuerdo que hoy cumple nueve años no fue un acuerdo para las FARC, sino un acuerdo para Colombia”.

Expresidente Santos asegura que política de Paz Total ha sido un deastre:

Dijo incluso el expresidente que en los últimos 7 años “no ha habido implementación adecuada por mezquindad política” y mencionó que los resultados de la Paz Total “hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas, dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores y a manosear las instituciones colombianas”.

Santos calificó esta política del Gobierno del presidente Gustavo Petro como un “desastre” y agregó que “los grupos armados que quedaron después de la firma son bandas criminales, unos traquetos, a quienes este gobierno legitimó, dándoles estatus político y abriéndoles la puerta para negociar a través de la Paz Total”.