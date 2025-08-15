Encuentro en Palmira refuerza compromisos y análisis de los retos del Acuerdo de Paz del 2016

En Palmira en el Valle del Cauca se llevó a cabo un encuentro denominado “Del compromiso a la acción: el Valle por la paz” donde se discutieron los avances de la implementación de los acuerdos de paz iniciado en el 2016 con las antiguas guerrillas de las FARC.

En el encuentro participaron los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca, Palmira y Cali con el apoyo del Programa ConPaz (Ficonpaz) del Valle, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Departamento

El encuentro enfatizó en tres puntos:

Primero, dinamizar la articulación con los actores relevantes o concernidos en la implementación regional del Acuerdo de Paz para lograr avances significativos en su implementación identificando rezagos y dificultades actuales.

Segundo, apropiar e impulsar desde y con los CTPRC del Valle del Cauca el “Pacto Político Nacional” como instrumento para fomentar la convivencia y sacar la violencia del ejercicio de la política, el cual se encuentra consignado en el Acuerdo de Paz de 2016.

Y tercero, “arropar” el proceso con enfoque restaurativo que se está gestando en Palmira a propósito de la búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el Cementerio Central de esa ciudad, del cual están participando comparecientes ante la JEP, victimas, comunidades e institucionalidad lo cual hace parte igualmente del Acuerdo de Paz de 2016.

FICONPAZ llama la atención sobre retenidos en Venezuela

En el marco del encuentro con los Consejos de Paz, el director de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), monseñor Héctor Fabio Henao, expresó su preocupación por la detención de cinco colombianos en Venezuela, entre ellos cuatro firmantes del Acuerdo Final de Paz y un contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

“Expresamos toda la solidaridad y cercanía con los firmantes de paz que están detenidos en Venezuela, cuatro firmantes de paz y una persona que es contratista de la agencia para la reincorporación y normalización. Sabemos que ellos venían de hacer un ejercicio que valoramos profundamente que se hizo recientemente allí en un acto muy importante en Fortul, donde se entregaron incentivos económicos a organizaciones, asociaciones y cooperativas de firmantes... esperamos que las autoridades puedan aclarar prudentemente la situación y retornar a sus actividades”, manifestó el prelado, quien detalló que la detención ocurrió el 14 de agosto cerca del puente internacional José María Páez, que conecta Arauca con territorio venezolano.

Avances y retos del Acuerdo de Paz

Durante el encuentro en Palmira, el director de FICONPAZ subrayó que el espacio también busca evaluar los avances y retos en la implementación del acuerdo de paz. “Consideramos que nunca paró la implementación y por lo tanto será necesario seguirla fortaleciendo”, afirmó,

Monseñor Henao añadió que los puntos relacionados con el número uno, que es la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los temas relacionados también con la reparación a las víctimas, indudablemente, siguen siendo temas muy importantes.

Los firmantes del acuerdo necesitan más seguridad

No obstante, advirtió sobre la persistencia de riesgos para la seguridad de los excombatientes “el asesinato de ellos, desplazamientos... amenazas, etcétera, hacen difícil la implementación del acuerdo… sabemos que se deben implementar más medidas... un plan integral de protección de las personas que firmaron es clave”.

El Pacto Político Nacional

En cuanto al clima político del país, Henao insistió en la necesidad de un pacto que reduzca la polarización. “Hemos lanzado junto con Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y MAPPOEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia) una iniciativa que tiene que ver a nivel nacional con la firma del acuerdo entre los diferentes grupos, movimientos, partidos políticos para proteger las elecciones que exista un nivel de discusión que supere la polarización que deja atrás el lenguaje del odio, las estigmatizaciones y que se centre en los proyectos de nación”, señaló, destacando que esta propuesta es complementaria al pacto político contemplado en el Acuerdo de 2016.

Búsqueda de personas desaparecidas

Al final de la jornada se llevó a cabo un encuentro en el cementerio de Palmira entre víctimas del conflicto, firmantes de paz y la fuerza pública en busca de personas desaparecidas.

“Justamente acá en Palmira se está desarrollando una labor de enorme trascendencia que es la identificación de personas dadas por desaparecidas de la mano de la diócesis y están participando tanto firmantes como sobrevivientes, familiares de quienes fueron víctimas de la desaparición o en fin de otras formas de atrocidades cometidas en el marco del conflicto. Es un paso muy importante porque consideramos que la centralidad de las víctimas tiene que mantenerse en todo momento durante la implementación y justamente uno de los capítulos importantes es el de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”, concluyó monseñor Héctor Fabio Henao.

Las conclusiones y compromisos fueron expuestos por la doctora Gloria Cuartas directora de la Unidad de Implementación.