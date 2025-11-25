Ong Progresar cuestiona política del gobierno con gestores de paz

Cúcuta

Las organizaciones sociales respaldaron la demanda presentada por la defensoría del pueblo ante el consejo de estado para tumbar la designación de gestores de paz de 16 ex jefes paramilitares.

Desde la ONG Progresar su director Wilfredo Cañizares manifestó que “nunca tuvimos muy claro lo que pretendía el gobierno nacional con esta designación, de estas dieciséis personas. personas que le hicieron mucho daño al país, responsables del conflicto armado en el país”,

Y advirtió “millones de personas que fueron desplazadas y donde cometieron toda clase de crímenes y vejámenes contra la población civil”

Explicó que “el presidente quería cerra run ciclo, donde el gobierno del presidente Uribe denomino un proceso de justicia y paz que a decir verdad, que un proceso que quedo cojo, donde estos señores hicieron lo que quisieron y nunca tuvieron voluntad real de esclarecer los hechos atroces que cometieron en el país y que esa verdad quedo en stand bye”.

Indicó que “el gobierno nacional se equivocó en crear una estrategia para que esa verdad oculta en algunos de ellos con muy malas intenciones de interés políticos y económicos en el país debía avanzar y pensar en la gente y en las víctimas que aún siguen esperando conocer la verdad de lo que ocurrió en el país”.

“Se ha equivocado mucho en organizar, en definir los parámetros y en la estrategia que pudiera dar resultados. En el fondo de los paramilitares a través de justicia y paz y avanzar en un tema de verdad pendiente. Pero como muchos temas, el gobierno se equivoca, hay mucha improvisación. Hay gente que toma decisiones frente a instrucciones que da el presidente que no tienen la capacidad de concretar y avanzar en esas estrategias que se pueden definir ”precisó.

“Todo esto lleva a que no funcione, estoy de acuerdo con la defensoría, un gestor de paz como estos asesinos, dando vueltas por Colombia y gozando de libertad, mientras las víctimas aun siguen esperando verdad” dijo el líder social.