Los 4 municipios más calientes de Cundinamarca, según la IA: uno supera las temperaturas de 42°C

De acuerdo con el portal de la Gobernación de Cundinamarca, los municipios que se encuentran en su territorio poseen una amplitud térmica notable.

Se ha de explicar que, los cambios de clima por municipio se debe a su configuración territorial, la cual es ondulada, esta crea contrastes entre áreas elevadas y regiones más bajas. Cabe resaltar que, tal variedad climática no solo transforma el entorno natural, sino que también moldea la forma en que sus comunidades viven y se relacionan con su espacio.

Estos cambios de clima no son solo algo del paisaje, también hacen que cada sitio tenga algo especial. Hay zonas más frescas, otras más calientes, y eso le da a cada departamento una gran variedad. Por esta razón le indicaremos cuáles son los 4 municipios más calientes de Cundinamarca.

Le puede interesar; ¿Puede la inteligencia artificial llegar a ser consciente? Ciencia explica

Los 4 municipios más calientes de Cundinamarca, según la IA

Cabe resaltar que, en el diario, vivir varias personas en búsqueda, de encontrar una respuesta de manera rápida, le ha de preguntar a la Inteligencia Artificial (IA), puesto que, esta es una herramienta tecnológica que le permite a cualquiera optimizar información que se encuentra en internet.

En esta ocasión le hemos consultado a dos inteligencias artificiales, sobre cuáles son los 4 municipios más calientes en Cundinamarca. La primera, OpenAI conocida como ChatGPT y la segunda es Gemini la IA creada por Google antes conocida como Bard.

Respuesta (IA) Google - Gemini

Cabe señalar que, Gemini, señala que, su respuesta está enfocada en diferentes estudios encontrados en internet, y los municipios con las temperaturas máximas registradas en Cundinamarca son:

Jerusalén: es considerado por muchos (incluyendo reportes del IDEAM) el municipio más caliente del departamento e incluso uno de los más calientes de Colombia. Ya que, ha registrado temperaturas máximas extremas que han llegado hasta los 42∘C e incluso 42.8∘C en épocas de calor intenso.

es considerado por muchos e incluso uno de los más calientes de Colombia. Ya que, ha registrado temperaturas máximas extremas que han llegado hasta los e incluso en épocas de calor intenso. Girardot: es uno de los destinos más conocidos de tierra caliente. Sus temperaturas máximas usualmente alcanzan los 33∘C y pueden subir hasta los 38∘C en olas de calor.

es uno de los destinos más conocidos de tierra caliente. Sus temperaturas máximas usualmente alcanzan los y pueden subir hasta los en olas de calor. Tocaima: Con máximas que pueden rondar los 37∘C . Es conocido por su clima cálido seco y sus aguas termales.

Con máximas que pueden rondar los . Es conocido por su clima cálido seco y sus aguas termales. Puerto Salgar: Ubicado al norte del departamento, en el valle del Magdalena, sus temperaturas máximas también son muy elevadas, llegando con frecuencia a los 30∘C y superando este valor.

Lea también: Ni Girardot ni La Mesa: Este es el mejor pueblo de tierra caliente en Cundinamarca, según la IA

Respuesta (IA) OpenAI - ChatGPT

ChatGPT, cuando se le cuestiona sobre cosas tan puntuales, suele resaltar que, “Como inteligencia artificial, no tiene opiniones personales, pero puede ofrecerte un análisis basado en datos”. Sin embargo, señaló los mismos municipios que Gemini (Jerusalén,Girardot, Tocaima y Puerto Salgar) añadió datos como:

Altitud baja: al estar a pocos cientos de metros sobre el nivel del mar favorece temperaturas más altas por menor enfriamiento atmosférico.

al estar a pocos cientos de Climas secos o semi secos: en ellos se hay poca humedad, vegetación menos densa, suelos más expuestos hacen que el calor se acumule más.

en ellos se hay poca humedad, vegetación menos densa, suelos más expuestos hacen que el calor se acumule más. Ubicación geográfica respecto al relieve: explicó que, al estar en llanuras o valles que retienen el calor, con montañas alrededor que pueden impedir la ventilación eficiente.