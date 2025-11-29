Color de vela y oración para el primer domingo de Adviento 2025: ¿por qué se celebra?

El Adviento marca el comienzo del año litúrgico cristiano y es un tiempo destinado a prepararse para la celebración del nacimiento de Jesús. Cabe resaltar que, no se trata solo del inicio de la Navidad, sino de vivir un periodo de interioridad, calma y esperanza.

Asimismo, se espera que durante estas semanas, la Iglesia invita a los fieles a detenerse, reflexionar y abrir espacio para la luz que llega con Cristo.

¿Cuándo es el primer domingo de Adviento en 2025?

Este 2025, el primer domingo de Adviento se celebrará el 30 de noviembre. Este día se inaugura un camino espiritual que se recorre encendiendo, semana tras semana, las velas de la corona de Adviento, cada una con un significado particular.

Se debe tener en cuenta que el inicio del Adviento tiene un valor especial porque establece el tono de todo el tiempo litúrgico. Es una llamada a despertar interiormente, a dejar atrás la distracción y a mirar la vida con una actitud renovada. La Iglesia propone este periodo como un ejercicio de vigilancia espiritual: estar atentos, disponibles y dispuestos a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano.

¿Qué color de veladora se enciende el primer domingo de Adviento?

La vela que se enciende en el primer domingo es morada, un color que la tradición cristiana asocia con la preparación, la humildad y la conversión del corazón. Además, este tono invita a mirar hacia dentro y a reconocer la necesidad de renovar la vida espiritual.

A esta primera vela se la suele llamar la vela de la esperanza, porque simboliza la confianza en las promesas de Dios y el anhelo de que su luz transforme la oscuridad. Con paso de los años el encenderla se considera un gesto que recuerda que la fe comienza con un acto.

Primer domingo de Adviento: así debe orar

A continuación, la oración para el primer domingo de Adviento, adecuada para encender la primera vela, según Catholic:

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto de Contrición.

Guía : Reconozcamos ante Dios que somos pecadores.

: Reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Todos : Yo confieso ante Dios todopoderoso...

: Yo confieso ante Dios todopoderoso... Liturgia de la palabra: Lectura del santo evangelio según san Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que nos saben cuál será el momento”. Palabra del Señor.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que nos saben cuál será el momento”. Palabra del Señor. Guía: Vigilar significa estar atentos, salir al encuentro del Señor, que quiere entrar, este año más que el pasado, en nuestra existencia, para darle sentido total y salvarnos.

- Momento de encender la vela

Oración para el primer domingo de Adviento

Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir, en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen.

Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!. ¡Ven, Señor Jesús!