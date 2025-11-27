Navidad 2025: Bogotá lanza alertas y recomendaciones para prevenir robos en viviendas

La mayoría de las familias bogotanas, cuando llegan fechas especiales como Navidad o año nuevo, salen de la ciudad para descansar. Es así que, las casas o apartamento en los que viven, quedan sin supervisación. Sin embargo, esto no aplica para todos, puesto que algunos, al vivir en conjuntos residenciales, cuentan con un sistema de vigilancia en los alrededores, pero esto no significa que estén exentos de que pueda pasar.

La alcaldía de Bogotá recientemente anunció que junto a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia(SDSCJ) y la Policía, brindarán algunas recomendaciones para evitar hechos de hurtos a viviendas durante la temporada de vacaciones y celebraciones este 2025.

Este análisis se dio gracias a la SDSCJ, los cuales identificaron que fallas operativas pueden existir en empresas de vigilancia en cuanto a sus protocolos de seguridad. Esto aplica tanto para residentes o aquellos que habiten conjuntos residenciales. Así lo mostró la Secretaria Distrital de Seguridad en X:

Viene diciembre y los delincuentes se aprovechan de que la casa queda sola, de las fallas en edificios y conjuntos como ingresos sin control y cámaras privadas fuera de servicio, entre otras vulnerabilidades.



Si va a viajar:

• No comparta llaves, tarjetas ni chips

Principales alertas a tener en cuenta para prevenir un robo de vivienda

La secretaria, luego de hacer un análisis, estableció que estas son algunas de las fallas más comunes que, facilitan el robo de conjuntos residenciales:

Personal de servicios ingresan sin una verificación adecuada de identidad ni un registro riguroso.

La presencia de empresas de vigilancia no autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o la contratación de personal sin estudios de seguridad.

Estas son dos de las más comunes, pero, en algunos casos, tristemente, la complicidad entre miembros de seguridad y demás, ayudan a que estos hechos se den. Asimismo, a esto se le suma las cámaras sin mantenimiento, ausencia de protocolos de seguridad y baja comunicación entre vecinos y administraciones.

Debido a ello, estos organismos, que se encargaron de identificar las fallas, brindaron las siguientes recomendaciones, tanto para los propietarios, vecinos, residentes y demás, para así, reforzar la seguridad en la ciudad.

Recomendaciones para Residentes

Cumplir los protocolos de seguridad del conjunto.

No compartir llaves, tarjetas o códigos de ingreso.

Reportar cualquier anomalía a la administración o a la Línea de Emergencias 123 .

Participar en los comités o redes de seguridad vecinal.

Evitar publicar en redes sociales contenido que evidencie la ausencia.

Informar a un familiar o persona de confianza para que realice visitas periódicas a la vivienda.

Recomendaciones para las administraciones de los conjuntos

Contratar únicamente empresas habilitadas por la Superintendencia.

Implementar protocolos estrictos de control de visitantes y manejo de llaves.

Rotar y supervisar al personal de vigilancia.

Mantener en funcionamiento cámaras y sistemas de alarma.

Recomendaciones para empresas de vigilancia

Aplicar filtros rigurosos de selección y estudios de seguridad al personal contratado.

Capacitar continuamente a los guardas.

Implementar herramientas tecnológicas de monitoreo y reacción.

La empresa contratada deberá estar autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es importante que esto se verifique.

Asimismo, pese a estas recomendaciones, recuerde asegurarse de que se sigan los protocolos en dado caso que habite un conjunto residencial, de no ser así, acuda a un familiar o vecino que pueda hacer una breve observación. Si desea conocer y ampliar la información, puede hacerlo dando clic aquí.

