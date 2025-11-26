¡No se lo pierda! Festival de Navidad 2025 en Salitre Mágico: fechas, precios y horarios
Con luces, decoraciones y shows navideños se ilumina el parque de diversiones más conocido en la capital. Acá le contamos todo lo que debe saber.
Inicio oficialmente la temporada navideña en Salitre Mágico con el esperado “Festival de Navidad 2025″. Con luces y decoraciones se ilumina el parque de diversiones más conocido en la capital.
“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, señala Nestor Bermudez, Director General del parque.
Lea también: Salitre Mágico celebra sus 25 años conmemorando el ‘Día de la Bogotanidad’
Fechas del Festival de Navidad 2025 en Salitre Mágico: horarios y más
La temática irá del 29 de noviembre al 12 de enero con un horario que va hasta las 9:00 p.m. Posterior al último día que se acaba el festival, cerrarán a las 7:30 p.m.
Además se realizarán shows nocturnos, donde se verán personajes navideños en el escenario de acuerdo con la temática.
Otras noticias: Las personas que entran GRATIS al parque Salitre Mágico: ¿pueden usar las atracciones?
¿Cuánto cuesta la entrada a Salitre Mágico en temporada navideña?
El precio varia según el día en el que se programe para ir. No obstante, le contamos en cuanto oscilan los precios:
- Pasaporte Nitro: entre $43.900 hasta $56.900
- Pasaporte Nitro Plus: entre $78.900 hasta $91.900
- Pasaporte Kids + Pasaporte Entrada Acompañante: entre $33.900 hasta $42.900
Consulte más información en el link de la página: https://n9.cl/h9jti
Asimismo, según afirma Salitre Mágico, el parque ha reforzado todas las medidas de operación, logística y seguridad para garantizar que las familias puedan tener una experiencia agradable, tranquila y segura en la visita.