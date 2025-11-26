¡No se lo pierda! Festival de Navidad 2025 en Salitre Mágico: fechas, precios y horarios

Imagen de referencia a familia en Salitre Mágico/ Getty Images y cortesía

Inicio oficialmente la temporada navideña en Salitre Mágico con el esperado “Festival de Navidad 2025″. Con luces y decoraciones se ilumina el parque de diversiones más conocido en la capital.

“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, señala Nestor Bermudez, Director General del parque.

Fechas del Festival de Navidad 2025 en Salitre Mágico: horarios y más

La temática irá del 29 de noviembre al 12 de enero con un horario que va hasta las 9:00 p.m. Posterior al último día que se acaba el festival, cerrarán a las 7:30 p.m.

Además se realizarán shows nocturnos, donde se verán personajes navideños en el escenario de acuerdo con la temática.

¿Cuánto cuesta la entrada a Salitre Mágico en temporada navideña?

El precio varia según el día en el que se programe para ir. No obstante, le contamos en cuanto oscilan los precios:

Pasaporte Nitro: entre $43.900 hasta $56.900

Pasaporte Nitro Plus: entre $78.900 hasta $91.900

Pasaporte Kids + Pasaporte Entrada Acompañante: entre $33.900 hasta $42.900

Consulte más información en el link de la página: https://n9.cl/h9jti

Asimismo, según afirma Salitre Mágico, el parque ha reforzado todas las medidas de operación, logística y seguridad para garantizar que las familias puedan tener una experiencia agradable, tranquila y segura en la visita.