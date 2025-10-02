Este es el país que celebra la navidad durante 4 meses: Venezuela no es el único que la adelanta

Últimamente se ha convertido en un hecho recurrente que Venezuela adelante la celebración de la navidad que normalmente se realiza en diciembre para el mes de octubre.

Lo anterior se debe a que Nicolás Maduro por medio de un decreto especial, decidió adelantar la celebración de estas fechas desde octubre, esta acción es justificada por el régimen como una “defensa a la felicidad”, pero por los opositores como una maniobra para desviar la atención de los graves problemas que hay en el país.

Pero Venezuela no es el único país que celebra la navidad en un mes diferente a diciembre, hay otro país que desde que llega septiembre se comienza a ver las llamativas decoraciones navideñas, las calles se cubren de faroles de colores, adornos brillantes y luces, y los centros comerciales se transforman en un paraíso invernal.

¿Cuál es el país que celebra navidad desde septiembre?

Durante cuatro meses Filipinas se encarga de llenar sus calles con las decoraciones navideñas. Al tener una gran mayoría de católicos en el país, la Navidad está entrelazada con la religión. Sin embargo, esta no es la única razón. Según el calendario litúrgico, los cuatro domingos previos a la Navidad marcan el inicio del Adviento, es decir, la preparación para la Natividad de Jesucristo. Y eso no comienza hasta finales de noviembre.

La razón para que la temporada navideña sea tan larga y temprana en dicho país radica en el marco psicológico de sus habitantes para prepararse y contar los días para celebrar grandes ocasiones.

Navidad en Filipinas. Cortesía: Getty Images / FatCamera Ampliar

Según expertos la cuenta regresiva de 100 días para Navidad, que comienza cada 16 de septiembre, permite calmar las ansiedades navideñas: “La temporada navideña revela nuestro yo perfeccionista interior, que establece expectativas muy altas sobre cómo debería resultar el gran día. Al comenzar la temporada navideña en septiembre, los filipinos se vuelven proactivos en la planificación de sus vacaciones”.

En lugar de convertir la época navideña en una pesadilla de artículos agotados y largas filas en las tiendas debido a la prisa navideña, los filipinos intentan su tiempo de forma eficaz, lo cual les funciona para aliviar sus preocupaciones navideñas.

Con todos los preparativos en marcha, desde armar el árbol hasta comprar los regalos que irán debajo de él, es posible que se descuiden los llamados elementos esenciales de la temporada: la fe, la familia y los amigos. Lo que permite la cuenta regresiva de 100 días es brindar más tiempo para hacer las cosas esenciales antes de Navidad. “Nuestra larga temporada navideña permite que la sociedad filipina, centrada en la fe y la familia, tenga más tiempo para reunirse y estar junta”.

Lo que permite esta celebración es tener más cuidado a los detalles de decoración, regalos y preparativos, para que cuando llegue diciembre los filipinos puedan apostarle más tiempo a las reuniones con familiares, amigos y a la religión.