Bogotá implementará nuevo modelo de atención de urgencias

Bogotá D. C.

La administración distrital de Carlos Fernando Galán informó que implementará un nuevo modelo de atención de urgencias a través del cual prometen fortalecer la orientación a la ciudadanía a la hora de acceder a los servicios de salud en Bogotá.

El Distrito “reconoce la situación de congestión que tienen los servicios de urgencias de Bogotá, una problemática que no es ajena a otros países de la región”, señala la Secretaría de Salud en el comunicado en el que anuncian la implementación del nuevo modelo.

Uno de los factores detectados por la entidad es que “buena parte de las causas de urgencia son enfermedades que podrían tratarse en consulta externa, pero no se hace porque el sistema no prevé herramientas para atenderlas”, tal como asegura el subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso.

A raíz de lo anterior, entrará en operación un Centro de Contacto de Orientación y Regulación de Urgencias en Salud omnicanal, lo que quiere decir que, quienes se comuniquen por vía telefónica o plataformas digitales habilitadas recibirán atención de: orientación, derivación a servicios de salud del nivel de complejidad que corresponda o asistencia con ambulancia.

Con esta medida, la Secretaría busca evitar que se generen “largos periodos de espera en los servicios de urgencias y la llegada tarde de pacientes complicados y en caso severo”, tal como Moscoso asegura que sucede. Este nuevo modelo, a la par del nuevo Centro de Contacto en Orientación y Regulación de Urgencias, se enmarca en la estrategia MÁS Bienestar de la administración Galán.

No acabará el CRUE

Cabe mencionar que la implementación de este modelo no implica que deje de funcionar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Al contrario, será “la torre de control” del sistema y mantendrá la información en línea del estado de ocupación y disponibilidad de los servicios de urgencias y hospitalarios.

Entretanto, por medio del nuevo Centro de Orientación “le vamos a guiar y orientar hacia una mejor prestación del servicio. Lo vamos a guiar, si es pertinente, a una teleconsulta, a una consulta prioritaria, a una consulta en su hogar. Le vamos a indicar el sitio, si es una urgencia, donde mejor lo atienden y más rápido”, según explicó Moscoso.

Por otro lado, el funcionario señaló que, en el caso de atenciones especializadas de acuerdo con las rutas priorizadas en salud, como materno-perinatal, cardio-cerebro-vascular y metabólica, trauma, oncológica, entre otras, el usuario será direccionado o traslado al prestador indicado para atender la situación en salud, prestador con el cual se coordinará previamente el servicio.

La Secretaría resalta que “los diferentes actores del Sistema son clave para la puesta en marcha del modelo, por tal razón, las EPS y su red prestadora estarán articuladas con el Centro de Contacto de Orientación y Regulación de Urgencias en Salud para gestionar la solución más efectiva a estas necesidades”.

Si bien, no se especificó la fecha de entrada en funcionamiento de este nuevo modelo, la Secretaría de Salud presentará a detalle la propuesta a la ciudadanía en el Parque Nacional este domingo 30 de noviembre a las 8:00 a. m.