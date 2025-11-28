Ocupación de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja supera el 700%

El servicio de urgencias del hospital San Rafael de Tunja atraviesa una de las crisis más complejas del año debido a una sobreocupación que hoy alcanza el 725%, situación que pone en riesgo la seguridad y comunidad de los pacientes.

Verónica Tovar, Coordinadora de Urgencias del hospital, hizo un llamado al uso consciente de estos servicios y denunció que el personal del hospital ha sido agredido en varias oportunidades.

“El Hospital Universitario San Rafael de Tunja es el centro de referencia de alta complejidad de Boyacá y algunos departamentos, cercanos, sin embargo, vemos con mucha preocupación que cada vez más, los pacientes hacen uso del servicio de urgencias, considerando situaciones que se han venido agudizando en sus problemas de salud con patologías crónicas, en especial enfermedades pulmonares, diabetes, pacientes con enfermedades cardio cerebrovasculares y empezaron a consultar dado que nosotros contamos con esas especialidades, buscan estos servicios”.

Dijo la coordinadora de urgencias del Hospital San Rafael que buena parte de esa sobreocupación tiene que ver con la falta de atención de EPS e IPS.

“Hay que indicar que no todos los pacientes son de nuestra complejidad y que hay instituciones también en la región con la capacidad técnico-científica de dar también solución y parte de esas son las estrategias que estamos trabajando con mesas institucionales para poder a atender a los pacientes”.

Aseguró que los usuarios confían en los servicios del hospital y por eso se acercan al área de urgencias, aunque deberían ser atendidos por las EPS.

“Considerando que contamos con las especialidades de pronto piensan que no los van a atender, los profesionales o las especialidades, sin embargo, pues también aprovecho para informar que varios de los pacientes que a veces niegan la posibilidad de remisión que aquí en Boyacá y otras instituciones que trabajan fuertemente también por sus servicios. Y la otra barrera también que a veces encontramos es que las remisiones o las EPS ubican los pacientes en ciudades fuera de Boyacá, inclusive hasta en Barranquilla”.

Además de las mejoras y la ampliación de algunas secciones, también han aumentado el personal.

“Nosotros hemos venido desde el año pasado aumentando, casi que hemos doblado el número del personal de enfermería, auxiliar, de enfermería, médicos, hemos hecho apertura de nuevas especialidades, han llegado nuevos especialistas al hospital, sin embargo, también debemos decir que por la infraestructura las áreas que hemos hecho de expansión ya están llenas”.