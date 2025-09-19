Colombia incorpora nueva vacuna para proteger de más de seis enfermedades a los recién nacidos / Narumon Bowonkitwanchai

El Ministerio de Salud anunció la incorporación de la vacuna hexavalente en el programa ampliado de inmunizaciones a partir de septiembre, la cual fortalecerá la protección de recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos al nacer.

Se trata de una vacuna combinada en una sola inyección que los protegerá contra seis enfermedades graves como la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, la poliomielitis, y enfermedades invasoras tipo b como la meningitis y neumonía.

Su aplicación está dirigida a recién nacidos que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna pentavalente o que hayan iniciado el esquema con hexavalente acelular, en cualquier institución o de manera particular, y no lo hayan completado, o incluso que no hayan presentado eventos adversos después de recibir la pentavalente.

Según el ministerio, el esquema de la vacuna contempla tres dosis administradas a los 2, 4 y 6 meses de edad, con posibilidad de iniciarse desde las 6 semanas de vida.

La implementación de esta vacuna, dependerá de la coordinación entre las EPS, IPS, programas canguro y equipos de salud de primera infancia, para identificar, hacer seguimiento y llegar a los menores.

Efectos de la vacuna

De acuerdo con la descripción del biológico, este genera una disminución en los efectos adversos como llanto persistente, hipotonía, fiebre, convulsiones febriles o episodios de apnea.

De igual forma, reduce el dolor por múltiples punciones y tiene una mayor adherencia al esquema de vacunación.