San Vicente Fundación advierte saturación de urgencias por quemaduras y traumas en diciembre

Medellín

Durante la temporada decembrina, el Hospital San Vicente Fundación Medellín registra un aumento significativo en tres tipos de emergencias que concentran buena parte de la atención de sus servicios: quemaduras, accidentes de tránsito y consultas pediátricas por fiebre, infecciones respiratorias, caídas y deshidratación.

La institución hizo un llamado a extremar las medidas de prevención y autocuidado en un periodo marcado por reuniones familiares, preparaciones culinarias y mayor movilidad en la ciudad.

Entre enero y octubre de 2025, el hospital ha atendido 420 menores de 14 años con quemaduras, mientras que en mayores de esa edad la cifra asciende a 891 casos, de los cuales 10 están relacionados con pólvora. La Unidad de Quemados, certificada por la Sociedad Internacional para el Manejo de las Quemaduras (ISBI), atiende alrededor de 1.500 pacientes al año.

Actualmente, el hospital dispone de 41 camas para pacientes quemados —entre adultos y menores—, con capacidad de ampliación entre 20 y 30 más. Sin embargo, antes de iniciar diciembre, el pabellón ya alcanzaba el 100 % de ocupación.

Aunque los líquidos calientes siguen siendo la causa más frecuente de quemaduras, en diciembre aumentan los casos asociados a aceite caliente, llamas, pólvora, velas encendidas cerca de materiales inflamables y fallas en extensiones eléctricas recalentadas por las decoraciones navideñas.

“Las personas no deben cocinar con niños en brazos ni permitir que ellos o las mascotas entren a la cocina. Tampoco se deben adelantar tareas en la cocina bajo efectos del alcohol. Es clave mantener los mangos de los sartenes hacia adentro, controlar la temperatura de los líquidos antes de dárselos a los niños y revisar la temperatura de la ducha”, recomendó Hidalgo Vélez Sierre, líder de la Unidad de Quemados.

En urgencias de adultos, los accidentes de tránsito —especialmente en motociclistas— continúan siendo la principal causa de trauma, a lo que se suman caídas en estado de embriaguez, riñas y otras situaciones de violencia, también recurrentes en esta época del año. La OMS advierte que los siniestros viales causan 1,19 millones de muertes anuales y representan la principal causa de mortalidad en jóvenes de 5 a 29 años. En Colombia, el riesgo aumenta en diciembre por el incremento de viajes y el consumo de alcohol.

En el caso de los servicios pediátricos, la mayoría de las consultas corresponden a cuadros febriles por infecciones respiratorias, que se incrementan con los cambios de clima, además de quemaduras y traumas por caídas.

“Lo más frecuente es el trauma en la cabeza y las quemaduras, además de infecciones respiratorias y gastrointestinales. La prevención es fundamental”, señaló Lina Galvis, pediatra y líder de hospitalización y urgencias.

El Hospital San Vicente Fundación Medellín reiteró que la mayoría de emergencias de fin de año —quemaduras, traumatismos y accidentes de tránsito— son evitables, e invitó a las familias a reforzar la supervisión de menores, tomar decisiones responsables y estar atentos a los signos de alarma.