Taller GRATIS de MinTic para estudiar Herramientas Digitales: Fecha y enlace oficial de inscripción

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), es una entidad gubernamental de Colombia, esta tiene como objetivo diseñar, adoptar y promover las políticas y programas para el área TIC, que son herramientas, equipos, programas y redes que ayudan a procesos, almacenamientos y más.

Frente a esto, el Ministerio TIC durante este mes de noviembre ha abierto una nueva convocatoria para un taller totalmente GRATIS, donde los interesados podrán aprender sobre herramientas digitales para que emprendan, crezcan, innoven y escalen sus negocios

Taller GRATIS para estudiar Herramientas Digitales

Desde la iniciativa del Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, las personas podrán acceder a los diferentes cursos donde se buscan el crecimiento del ecosistema de los emprendedores, esto con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades con herramientas digitales.

¿Cómo se llama el Taller para estudiar Herramientas Digitales del MinTic?

El Taller gratuito que está presentando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se llama Conecta, Crea y Crece: Kit Digital para Emprendedores.

Está dirigido especialmente para “emprendedores, microempresarios y equipos creativos que buscan fortalecer sus capacidades digitales y mejorar la gestión de sus proyectos”, sin embargo, si está interesado en el tema, también puede participar.

Fecha OFICIAL del Taller para estudiar Herramientas Digitales del MinTic

MinTic, ha indicado que el taller se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre. La sesión estará bajo la dirección de Ricardo Rincón, experto en innovación, transformación digital y acompañamiento empresarial.

Rincón, podrá a disposición una guía práctica para que quienes se inscriban logren evaluar e implementar soluciones digitales en sus emprendimientos o proyectos. Asimismo, conocerán casos reales sobre buenas prácticas.

¿Será virtual o presencial el Taller de Herramientas Digitales?

Cabe resaltar que, el talle se realiza en el marco del en el marco del “Programa Emprendimiento Digital 2025, una apuesta del Ministerio TIC que busca acompañar y acelerar el crecimiento de emprendimientos y mipymes mediante formación gratuita”.

Por lo que, se realizará de manera virtual, razón por lo que cualquier persona del país se podrá conectar para acceder al conocimiento y oportunidades que ofrece este taller.

Enlace oficial de inscripciones para taller de MinTic

Si usted se encuentra interesado en formar parte del taller Conecta, Crea y Crece: Kit Digital para Emprendedores, debe tener cuenta que las inscripciones son totalmente gratis y de manera virtual, no tiene que asistir a un lugar o tener ayuda de personas externadas.

El enlace oficial de la convocatoria fue publicado por el mismo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero también puede dar clic aquí:

De lo contrario, también puede acceder la página de la convocatoria dando clic aquí: