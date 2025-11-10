¿Cuánto le pagan a un aprendiz del SENA? Salario 2025, según la fase en la que se encuentra // Caracol Radio

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sigue siendo una de las instituciones más importantes para la formación técnica y tecnológica en Colombia. Cada año, miles de jóvenes se inscriben en sus programas gratuitos, buscando fortalecer sus conocimientos y acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es: ¿cuánto gana un aprendiz del SENA en 2025?

La respuesta depende de la etapa de formación en la que se encuentre el aprendiz. El SENA divide sus procesos en dos fases: lectiva y productiva, y cada una tiene condiciones diferentes de apoyo económico.

Etapa lectiva: cuando el aprendiz estudia

Durante la etapa lectiva, el aprendiz asiste a clases teóricas y prácticas en un centro de formación del SENA. En esta fase, el estudiante no tiene vínculo laboral con una empresa, por lo que recibe un apoyo de sostenimiento mensual, no un salario como tal.

Para 2025, este apoyo corresponde al 75 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia para 2025 es de $1.423.500, el aprendiz del SENA en etapa lectiva recibe aproximadamente $1.067.625 al mes.

Este dinero tiene como propósito ayudar con los gastos básicos del estudiante, como transporte y alimentación, y es otorgado siempre y cuando el aprendiz cumpla con los requisitos de asistencia, rendimiento académico y seguimiento establecidos por la institución.

Etapa productiva: cuando el aprendiz trabaja en empresa

Una vez el estudiante termina la parte teórica, pasa a la etapa productiva, que consiste en realizar prácticas en una empresa o entidad pública. En este punto, el aprendiz sí desarrolla actividades laborales, aunque todavía no firma un contrato de trabajo tradicional, sino un contrato de aprendizaje.

Durante esta fase, el apoyo económico aumenta al 100 % del salario mínimo, es decir, $1.423.500 mensuales en 2025. En algunos casos, cuando el aprendiz realiza sus prácticas en una institución del Estado, el pago se calcula con base en el 75 % del salario mínimo, dependiendo de las políticas internas de cada entidad.

El contrato de aprendizaje puede durar hasta dos años, dependiendo del programa de formación, y durante ese tiempo la empresa tiene la obligación de afiliar al aprendiz a salud y riesgos laborales, más no a pensión.

Requisitos y condiciones del apoyo económico

Para conservar el apoyo económico, el aprendiz debe cumplir con una serie de condiciones establecidas por el SENA y la empresa patrocinadora. Entre ellas:

Mantener una asistencia mínima del 80 % a clases o jornadas laborales.

a clases o jornadas laborales. Cumplir con las metas y evaluaciones del programa.

No incurrir en faltas disciplinarias.

Estar inscrito en el sistema de seguimiento académico del SENA.

Si el aprendiz incumple con estas obligaciones, el apoyo puede ser suspendido temporal o definitivamente.

¿El apoyo del SENA tiene descuentos o prestaciones?

Es importante aclarar que el apoyo de sostenimiento no es un salario, por lo que no genera prestaciones sociales (prima, cesantías o vacaciones). Tampoco se le descuentan aportes a pensión, ya que no existe relación laboral directa. Sin embargo, el aprendiz sí cuenta con cobertura en salud y riesgos laborales, que son asumidos por la empresa o por el SENA, según la etapa en la que se encuentre.