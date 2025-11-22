Cómo postularse al crédito ICETEX 2026-1 y asegurar su estudio: requisitos y fechas

La convocatoria 2026-1 del ICETEX inicia su apertura progresiva a partir del 24 de noviembre, según cada línea de financiación, y brinda a los estudiantes colombianos la oportunidad de solicitar crédito para estudios de pregrado, posgrado, programas ETDH y educación continuada durante el primer semestre de 2026.

Si usted está interesado en participar, debe ingresar directamente a www.icetex.gov.co, sin utilizar intermediarios, elegir la línea adecuada y completar el formulario en línea con la información requerida.

Entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre estarán disponibles las líneas de crédito de pregrado, que incluyen Plan Flexible, Plan Equilibrio y Plan Ágil, orientadas a distintos perfiles y necesidades de financiación.

Además, tenga en cuenta que, entre el 1 y el 19 de diciembre, se abrirá la convocatoria para créditos de posgrado, tanto en el país como en el exterior.

Asimismo, del 19 de diciembre al 16 de enero, se habilitarán las líneas dirigidas a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), así como diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo.

¿Qué opciones de financiamiento existen y qué requisitos se deben cumplir para aplicar?

Los aspirantes a la convocatoria 2026-1 contarán con más de 6.000 nuevos créditos, además de los otorgados mediante la estrategia Alianza + Futuro, que ofrece tasas diferenciales.

En el caso de los estudios de pregrado, se disponen líneas de corto plazo, con pago del 100 % durante la etapa académica, y de mediano plazo, que permiten cubrir el 30 % o el 60 % mientras se estudia. Quienes cursen programas en instituciones públicas también pueden postularse a créditos de sostenimiento.

En cuanto a ETDH, los interesados deben estar admitidos en un programa registrado en el SIET, y el crédito puede cubrir hasta 2 SMMLV desde el primer semestre, con un esquema de pago del 30 % durante el proceso formativo y 70 % al finalizar.

La educación continuada, como cursos de idiomas, diplomados y certificaciones, está dirigida a estudiantes que hayan aprobado al menos cinco semestres en programas técnicos, tecnólogos o profesionales.

Frente a los posgrados, el esquema nacional exige el pago del 40 % durante los estudios, o del 20 % en el caso de especialidades médicas. Para estudios en el exterior, se ofrecen créditos de 25.000 USD para matrícula y 12.500 USD para sostenimiento, pagaderos al concluir el programa. Hay que considerar que todas las opciones dependen de requisitos y disponibilidad presupuestal.

¿Qué deben saber los solicitantes sobre renovaciones, beneficios adicionales y prevención de fraudes?

Más de 100.000 estudiantes con crédito vigente deberán realizar su renovación antes del 6 de marzo de 2026, proceso que implica actualizar sus datos personales, cargar los documentos requeridos y confirmar la información a través de la plataforma oficial del ICETEX.

Del mismo modo, tanto para beneficiarios nuevos como antiguos, la convocatoria incorpora las ventajas del modelo Alianza + Futuro, el cual permite solicitar financiación bajo un esquema de alivios en la tasa de interés: IPC + 0 % durante los estudios y IPC + 3 % en etapa de amortización, lo que busca facilitar la permanencia y el acceso a la educación superior.

Desde otra perspectiva, el ICETEX reitera que todos los trámites son gratuitos, se realizan de manera virtual y no requieren intermediarios. Por ende, el instituto invita a los aspirantes a desconfiar de cualquier oferta externa y a reportar intentos de fraude o cobros indebidos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Por último, es importante considerar que la entidad también hizo énfasis en que la aprobación de un crédito depende estrictamente del cumplimiento de los requisitos establecidos, la revisión adecuada de los documentos y la disponibilidad presupuestal de cada línea de financiación.