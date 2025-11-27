¡Estudie GRATIS! 4 cursos del SENA para certificarse en habilidades digitales: inscripciones y tiempo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) apoya a los colombianos brindándoles la oportunidad de estudiar de manera totalmente gratis. Incluso, también se destacan por brindar distintos cursos en diversas áreas profesionales.

Por lo que, dichos cursos suelen estar estructurados con distintas ramas de estudio, que permiten a las personas seleccionar la línea que desea ejercer en un futuro. Cabe resaltar que, en el momento en el que se selecciona el curso, la persona deberá tener en cuenta el tipo de educación que desea cursar, ya sea, de formato técnico, tecnólogo o complementario.

¿Cómo se llaman los cursos de Habilidades Digitales del Sena?

De acuerdo, con la página oficial del Servicio Nacional de Aprendizaje, quienes se encuentren interesados podrán descubrir contenido de calidad y herramientas interactivas, las cuales están diseñadas para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Asimismo, indican que por el momento están activos 4 cursos para certificarse en Habilidades Digitales:

Desarrollo de Habilidades Digitales para Experiencias Seguras en Línea

Desarrollo de Habilidades Digitales para la Comunicación y Colaboración en Línea

Desarrollo de Habilidades Digitales para la Construcción de Contenido Digital

Desarrollo de Habilidades Digitales para la Gestión de la Información

¿Cuánto duran los cursos de Habilidades Digitales en el Sena?

Se entiende que los ‘cursos cortos’ tienen un tiempo aproximado entre 40 o 50 horas y estos cambian según el curso. En este caso, el tiempo de duración de cada curso de Habilidades Digital es de 48 horas.

Cabe resaltar que, cada uno de ellos cuenta con instructores capacitados, los cuales estarán a disposición para acompañar a los estudiantes durante el tiempo estipulado.

¿Cómo inscribirse a los cursos de Habilidades Digitales en el Sena?

Si se encuentra interesado de estudiar cualquiera de los 4 cursos de Habilidades Digitales que tiene activo el SENA, deberá tener en cuenta que, en cuanto a la fecha estimada de inicio para cualquiera de los cursos, dependerá de la disponibilidad del centro de formación.

Siga este paso a paso para inscribirse en un curso de Habilidades Digitales

Ingrese a la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

OJO: Verifique que si sea la página oficial del SENA, evite dar sus datos personas en plataformas o a terceros, de esta manera no caerá en estafas

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘Habilidades Digitales’ haga clic.

haga clic. Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

Después le aparecerá otro recuadro donde tendrá que hacer clic en ‘continuar inscripción’, luego de esto deberá seguir las instrucciones que le dice la página en específico para obtener un cupo.